МТС присоединилась к Национальному инклюзивному договору

МТС подписала Национальный инклюзивный договор, приняв обязательства по развитию инклюзивных программ и созданию безбарьерной среды. В рамках присоединения к договору группа МТС усилит внедрение и адаптацию цифровых DE&I-проектов на территориях присутствия, также компания создаст единый онлайн-центр технологической помощи людям с инвалидностью.

МТС создает и внедряет цифровые сервисы для жизни и бизнеса, а также реализует социальные и инклюзивные программы, в основе которых принципы равенства и разнообразия.

В рамках исполнения Национального инклюзивного договора МТС: расширит образовательно-просветительские программы, направленные на преодоление цифрового неравенства; усилит интеграцию ИТ-решений для получения дистанционного образования; пролонгирует поддержку социального предпринимательства; масштабирует HR-проекты по инклюзивному трудоустройству, продолжит создание доступной и безбарьерной среды не только в офисах и отделениях группы МТС, но и в рамках организации туристических маршрутов, доступных для маломобильных граждан.

Цифровые решения МТС станут основой для создания единого онлайн-центра комплексной технологической помощи гражданам с инвалидностью, включая когнитивные особенности и ограничения по зрению, слуху, речи, моторике.

«Для нас важно формирование инклюзивной культуры как внутри компании, так и в обществе ― МТС ведет ряд целевых программ по непосредственному привлечению на работу сотрудников «непопулярных» возрастных групп, в компании также действуют специальные HR-инициативы по обучению, адаптации руководителей и команд для работы с инклюзивными целевыми аудиториями. Эти инициативы уже показали результат: более 70% наших сотрудников выступают за прием на работу возрастных кандидатов и людей с инвалидностью, только в этом году 420 кандидатов с особенностями здоровья прошли обучающие программы и стажировку. Впереди у нас много работы в рамках открыто задекларированных обязательств, и это нас еще больше мотивирует», ― сказала директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Екатерина Фролова.

«Сегодня к сообществу инклюзивного бизнеса проекта «Открыто для всех» присоединилась одна из крупнейших цифровых российских компаний – МТС, которая известна масштабными социальными, благотворительными и волонтерскими программами. Уверен, что цифровая экспертиза группы МТС позволит качественно ускорить процесс создания безбарьерной среды, так как компания заявила о своих намерениях по реализации в первую очередь инклюзивно-технологичных проектов и сервисов», ― отметил директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

Основой для подписания национального инклюзивного договора стала действующая в МТС с 2021 г. политика «Многообразие, равенство и инклюзивность», которая систематизирует и устанавливает принципы деятельности группы компаний в DE&I-сфере.