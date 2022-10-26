«Работа.ру» запустила «Подработку» — сервис по поиску исполнителей для бизнеса

«Работа.ру», сервис по поиску работы и подбору персонала, запустил «Подработку». Продукт создан, чтобы помогать бизнесу в поиске самозанятых специалистов для выполнения работ или оказания услуг и в работе с ними. Об этом CNews сообщили представители портала «Работа.ру».

Сервис «Подработка» автоматизирует работу компаний с самозанятыми специалистами. Платформа предлагает юридическим лицам полный цикл заказа услуг: от поиска подходящего самозанятого до оплаты услуги. Также сервис берет на себя подготовку всей документации: от договора до закрывающих документов.

Компании, которые уже работают с самозанятыми, смогут привлечь в сервис проверенных специалистов. Функционал поможет работодателям автоматизировать документооборот и сэкономить кадровые ресурсы компании. Среди партнеров сервиса уже есть несколько крупных российских компаний из разных сфер, включая логистику, доставку и ретейл.

Сервис помогает компаниям правомерно работать с самозанятыми исполнителями: проверяет статус самозанятого, лимиты по выплатам, обеспечивает формирование чека, а также следит за разнообразием клиентов у исполнителя.

«Подработка» обеспечит бизнесу поток самозанятых исполнителей для решения разовых или проектных задач. Основными клиентами сервиса станут компании с постоянно меняющейся потребностью в исполнителях: розничная торговля, рестораны, службы доставки, транспорт, логистика, службы ремонта и эксплуатации, клининг, колл-центры.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру»: «Главная задача “Подработки” — помогать людям и бизнесу: компаниям — искать и работать с исполнителями, а самозанятым — находить новых заказчиков. В ближайшие несколько лет интерес к услугам самозанятых у компаний будет только расти, так же как и соискательский запрос на подработку. Так, например, 73% опрошенных в феврале россиян рассказали, что находятся в поисках подработки, а майское исследование показало, что для 56% молодых людей актуален поиск подработки, в особенности на летний период.

Компаниям выгодно работать с самозанятыми: это позволяет закрывать меняющуюся потребность в услугах, экономит большое количество ресурсов — снижает время на согласование документов, на поиск исполнителей, за меньшие или те же деньги позволяет выбрать лучшего исполнителя заказа. Налог самозанятых от работы с бизнесом составляет всего 6%, которые чаще всего уже зашиты в чек для оплаты от самозанятого; никаких других финансовых затрат у бизнеса нет».

Юридические лица могут либо привлекать самозанятых из базы «Подработки», либо предлагать сервису проверенных исполнителей, с которыми имеют положительный опыт взаимодействия. Также у компании есть возможность оставить заявку на подбор подходящего специалиста. В сервисе можно составлять и подписывать шаблонные договоры с самозанятыми.

Оказывать услуги юридическим лицам могут самозанятые исполнители, зарегистрированные в сервисе «Подработка». Оформить статус самозанятого физическое лицо также может по бесшовному пути с помощью сервиса «Свое дело» от Сбербанка.

Сервис доступен во всех регионах России.

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«Работа.ру» — сервис для поиска работы и подбора персонала. Выпускается ООО «РДВ-софт». На сервисе размещено более 21,5 млн резюме, зарегистрировано 850 тыс. работодателей.