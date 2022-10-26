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RDW Computers и «Сиссофт» помогут российским компаниям импортозаместить компьютерную технику

«Сиссофт» и RDW Computers заключили соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества компании сфокусируются на совместном продвижении отечественного оборудования RDW на рынок для решения бизнес-задач заказчиков по импортозамещению.

Компания RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования, который выпускает компьютерную технику, отвечающую требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Все оборудование RDW внесено в реестр отечественных производителей Минпромторга.

«Бизнес, столкнувшись с новыми геополитическими вызовами, находится в поиске отечественных решений, которые могли бы закрыть потребности компаний. В качестве партнёра ‘’Сиссофт’’ предложит заказчикам эффективную замену западным брендам и покажет, что оборудование RDW поможет компаниям не только быть независимыми от импортных продуктов, но и планомерно продолжать свое развитие», — отметила Дарья Исаева, руководитель направления персональных систем и печатной техники компании «Сиссофт».

RDW Technology производит персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, баребоны, серверы, системные блоки. Продукция RDW Technology постоянно совершенствуется, компания модернизирует оборудование для того, чтобы техника соответствовала всем последним ИТ-стандартам.

«Мы убеждены, что импортозамещение — один из важнейших на данный момент вопросов для российского бизнеса. Широкая линейка российской компьютерной техники RDW надежна, востребована и универсальна. Она легко интегрируется с оборудованием предыдущих поколений, сертифицирована государственными и коммерческими структурами, — отметил Максим Остроумов, коммерческий директор RDW Computers. — Сегодня с нашей продукцией работают крупнейшие российские компании из самых разных отраслей. Благодаря партнерству с ‘’Сиссофт’’ мы планируем рассказать о наших возможностях по импортозамещению еще большему количеству заказчиков».

RDW также является разработчиком первой российской материнской платы на чипсете AMD. Она внесена в реестр Минпромторга как изделие, выпускаемое в России. Подтверждена совместимость и корректность работы платы со всеми операционными системами российских разработчиков.

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