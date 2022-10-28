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Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве

24 октября разработчики российской no-code платформы Knowledge Space (KS) объявили об официальном сотрудничестве с платформой Яндекс.Облако (Yandex Cloud).

ИТ-платформа KS предназначена для создания промышленных систем интегрированного планирования, управления инвестиционной деятельностью, а также корпоративных управленческих порталов для крупных и средних компаний.

Yandex Cloud предоставляет широкий спектр облачных сервисов.

В рамках партнёрства ИТ-системы, создаваемые на платформе KS, могут быть развёрнуты на Яндекс.Облаке. Это обеспечит компаниям-клиентам и партнёрам KS качественный сервис в области развёртывания решений, обеспечения высокого уровня безопасности, стабильности и возможностей по масштабированию.

Кроме того, размещение ИТ-решений KS в Яндекс.Облаке обеспечивает возможность быстрого наращивания их функциональности путём интеграции с рядом сервисов Yandex Cloud, таких как: инженерные библиотеки, искусственный интеллект, средства визуализации и анализа, а также многих других.

Основные возможности платформы KS:

  • Создание промышленных ИТ-решений для крупных и средних компаний в режиме no-code (без программирования)
  • Решение широкого спектра управленческих задач, включая:
    • Все виды планирования (продажи, производство, календарное и ресурсное планирование, цепочки поставок, экономическое и финансовое планирование, интегрированное планирование)
    • Мониторинг, анализ и подготовка управленческих решений
    • Управление бизнес-процессами
    • Управление корпоративной и ИТ-архитектурой
  • Обеспечение эффективной совместной работы и коммуникации пользователей
  • Интеграция с любыми источниками данных
  • Создание расчетных моделей любого уровня сложности и сопоставимых по гибкости с Excel, благодаря мощному вычислительному ядру
  • Автоматизация бизнес-процессов на основе BPMS-движка
  • Максимально гибкое создание и настройка интерфейсов
  • Широкий спектр способов представления информации (таблицы, диаграммы, графики, Гант, текст, картинки, видео, интерактивные схемы, слои, кнопки, фильтры, виджеты, карточки, чаты и т.д.)
  • Высокая скорость и низкая совокупная стоимость владения прикладными ИТ-решениями.

Среди основных продуктов Yandex Cloud:

  • Yandex Compute Cloud (виртуальные машины и диски)
  • Yandex Object Storage (масштабируемое хранилище данных)
  • Yandex Virtual Private Cloud (сети для обмена информацией между облачными ресурсами и интернетом)
  • Yandex Identity and Access Management (идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам)
  • Yandex Resource Manager (управление ресурсами в каталогах и облаках)
  • Yandex Load Balancer (сетевые балансировщики нагрузки)
  • Yandex Instance Groups (группы виртуальных машин)
  • Yandex Container Registry (управление Docker-образами)
  • Yandex Monitoring (cбор метрик и их визуализация)
  • Yandex Managed Service for PostgreSQL (управление базой данных PostgreSQL)
  • Yandex Managed Service for ClickHouse (управление базой данных ClickHouse)
  • Yandex Managed Service for MySQL® (управление базой данных MySQL)
  • Yandex Managed Service for Redis™ (управление базой данных Redis)
  • Yandex Managed Service for MongoDB (управление базой данных MongoDB)
  • Yandex SpeechKit (комплекс технологий распознавания и синтеза речи)
  • Yandex Message Queue (очереди для обмена сообщениями между приложениями)
  • Yandex Translate (машинный перевод с поддержкой более 90 языков)
  • Yandex DataLens (визуализация и анализ данных) и другие.

Благодаря совместной работе KS и Yandex Cloud, российские компании-заказчики получат драйвер быстрых и управляемых изменений для бизнеса, что позволит:

  • Сократить Time-to-Market и освоить быстрый запуск новых цифровых продуктов – от гипотезы до масштабирования;
  • Получить лёгкий доступ к постоянно развивающимся технологиям;
  • Повысить безопасность и отказоустойчивость своих систем;
  • Сократить совокупную стоимость владения ИТ-инструментами;
  • Усилить контроль расходов на ИТ.

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