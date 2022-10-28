Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве
24 октября разработчики российской no-code платформы Knowledge Space (KS) объявили об официальном сотрудничестве с платформой Яндекс.Облако (Yandex Cloud).
ИТ-платформа KS предназначена для создания промышленных систем интегрированного планирования, управления инвестиционной деятельностью, а также корпоративных управленческих порталов для крупных и средних компаний.
Yandex Cloud предоставляет широкий спектр облачных сервисов.
В рамках партнёрства ИТ-системы, создаваемые на платформе KS, могут быть развёрнуты на Яндекс.Облаке. Это обеспечит компаниям-клиентам и партнёрам KS качественный сервис в области развёртывания решений, обеспечения высокого уровня безопасности, стабильности и возможностей по масштабированию.
Кроме того, размещение ИТ-решений KS в Яндекс.Облаке обеспечивает возможность быстрого наращивания их функциональности путём интеграции с рядом сервисов Yandex Cloud, таких как: инженерные библиотеки, искусственный интеллект, средства визуализации и анализа, а также многих других.
Основные возможности платформы KS:
- Создание промышленных ИТ-решений для крупных и средних компаний в режиме no-code (без программирования)
- Решение широкого спектра управленческих задач, включая:
- Все виды планирования (продажи, производство, календарное и ресурсное планирование, цепочки поставок, экономическое и финансовое планирование, интегрированное планирование)
- Мониторинг, анализ и подготовка управленческих решений
- Управление бизнес-процессами
- Управление корпоративной и ИТ-архитектурой
- Обеспечение эффективной совместной работы и коммуникации пользователей
- Интеграция с любыми источниками данных
- Создание расчетных моделей любого уровня сложности и сопоставимых по гибкости с Excel, благодаря мощному вычислительному ядру
- Автоматизация бизнес-процессов на основе BPMS-движка
- Максимально гибкое создание и настройка интерфейсов
- Широкий спектр способов представления информации (таблицы, диаграммы, графики, Гант, текст, картинки, видео, интерактивные схемы, слои, кнопки, фильтры, виджеты, карточки, чаты и т.д.)
- Высокая скорость и низкая совокупная стоимость владения прикладными ИТ-решениями.
Среди основных продуктов Yandex Cloud:
- Yandex Compute Cloud (виртуальные машины и диски)
- Yandex Object Storage (масштабируемое хранилище данных)
- Yandex Virtual Private Cloud (сети для обмена информацией между облачными ресурсами и интернетом)
- Yandex Identity and Access Management (идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам)
- Yandex Resource Manager (управление ресурсами в каталогах и облаках)
- Yandex Load Balancer (сетевые балансировщики нагрузки)
- Yandex Instance Groups (группы виртуальных машин)
- Yandex Container Registry (управление Docker-образами)
- Yandex Monitoring (cбор метрик и их визуализация)
- Yandex Managed Service for PostgreSQL (управление базой данных PostgreSQL)
- Yandex Managed Service for ClickHouse (управление базой данных ClickHouse)
- Yandex Managed Service for MySQL® (управление базой данных MySQL)
- Yandex Managed Service for Redis™ (управление базой данных Redis)
- Yandex Managed Service for MongoDB (управление базой данных MongoDB)
- Yandex SpeechKit (комплекс технологий распознавания и синтеза речи)
- Yandex Message Queue (очереди для обмена сообщениями между приложениями)
- Yandex Translate (машинный перевод с поддержкой более 90 языков)
- Yandex DataLens (визуализация и анализ данных) и другие.
Благодаря совместной работе KS и Yandex Cloud, российские компании-заказчики получат драйвер быстрых и управляемых изменений для бизнеса, что позволит:
- Сократить Time-to-Market и освоить быстрый запуск новых цифровых продуктов – от гипотезы до масштабирования;
- Получить лёгкий доступ к постоянно развивающимся технологиям;
- Повысить безопасность и отказоустойчивость своих систем;
- Сократить совокупную стоимость владения ИТ-инструментами;
- Усилить контроль расходов на ИТ.