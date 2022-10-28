Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве

24 октября разработчики российской no-code платформы Knowledge Space (KS) объявили об официальном сотрудничестве с платформой Яндекс.Облако (Yandex Cloud).

ИТ-платформа KS предназначена для создания промышленных систем интегрированного планирования, управления инвестиционной деятельностью, а также корпоративных управленческих порталов для крупных и средних компаний.

Yandex Cloud предоставляет широкий спектр облачных сервисов.

В рамках партнёрства ИТ-системы, создаваемые на платформе KS, могут быть развёрнуты на Яндекс.Облаке. Это обеспечит компаниям-клиентам и партнёрам KS качественный сервис в области развёртывания решений, обеспечения высокого уровня безопасности, стабильности и возможностей по масштабированию.

Кроме того, размещение ИТ-решений KS в Яндекс.Облаке обеспечивает возможность быстрого наращивания их функциональности путём интеграции с рядом сервисов Yandex Cloud, таких как: инженерные библиотеки, искусственный интеллект, средства визуализации и анализа, а также многих других.

Основные возможности платформы KS:

Создание промышленных ИТ-решений для крупных и средних компаний в режиме no-code (без программирования)

для крупных и средних компаний в режиме no-code (без программирования) Решение широкого спектра управленческих задач , включая: Все виды планирования (продажи, производство, календарное и ресурсное планирование, цепочки поставок, экономическое и финансовое планирование, интегрированное планирование) Мониторинг, анализ и подготовка управленческих решений Управление бизнес-процессами Управление корпоративной и ИТ-архитектурой

, включая: Обеспечение эффективной совместной работы и коммуникации пользователей

пользователей Интеграция с любыми источниками данных

Создание расчетных моделей любого уровня сложности и сопоставимых по гибкости с Excel, благодаря мощному вычислительному ядру

и сопоставимых по гибкости с Excel, благодаря мощному вычислительному ядру Автоматизация бизнес-процессов на основе BPMS-движка

на основе BPMS-движка Максимально гибкое создание и настройка интерфейсов

Широкий спектр способов представления информации (таблицы, диаграммы, графики, Гант, текст, картинки, видео, интерактивные схемы, слои, кнопки, фильтры, виджеты, карточки, чаты и т.д.)

(таблицы, диаграммы, графики, Гант, текст, картинки, видео, интерактивные схемы, слои, кнопки, фильтры, виджеты, карточки, чаты и т.д.) Высокая скорость и низкая совокупная стоимость владения прикладными ИТ-решениями.

Среди основных продуктов Yandex Cloud:



Благодаря совместной работе KS и Yandex Cloud, российские компании-заказчики получат драйвер быстрых и управляемых изменений для бизнеса, что позволит: