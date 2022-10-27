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«Ростелеком-ЦОД» и Zerobit стали партнерами в области управления ИТ-услугами

«Ростелеком-ЦОД» и Zerobit подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого будут продвигать платформу ESMP.

Сотрудничество позволит расширить портфель услуг и продуктов, предлагаемых компанией Zerobit, а также географию присутствия и партнерскую сеть платформы автоматизации сервисных подразделений ESMP.

«Чтобы эффективно решать задачи заказчиков, мы постоянно расширяем портфолио ИТ-решений. ITSM-платформа ESMP – на наш взгляд, является востребованным продуктом, который не только по функциональности не уступает зарубежным продуктам, но и имеет отечественное происхождение, что особенно актуально сейчас», – сказал Евгений Остатнийгрош, генеральный директор компании Zerobit.

«Ростелеком-ЦОД» предлагает услуги по переходу компании с зарубежных ITSM-платформ (HPSM / Micro Focus, BMC Remedy, Omnitracker и др.) на отечественную (ESMP). Сюда входят и аудит существующих процессов, и настройка функциональной системы под задачи клиента, и консультации по работе с новой платформой. Стратегическое сотрудничество с компанией Zerobit позволит продвигать и внедрять ИТ-решение компании «Ростелеком-ЦОД» большему числу российских заказчиков.

ESMP состоит из пяти модулей: клиентский портал, общий менеджер сервисов, модуль отчетности, модуль создания цифровых помощников и лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений. Каждый из модулей можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.

«Команда компании Zerobit хорошо зарекомендовала себя на рынке ИТ-решений как надежный системный интегратор. Сотрудничество позволит вывести продукт на новый этап развития как в Московском регионе, так и в других субъектах РФ. А при точечном продвижении ESMP, я уверен, что мы добьемся отличных результатов», – отметил директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелеком» Арсен Благов.

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