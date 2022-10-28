Генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов вошел в правление АПКИТ

Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1», избран членом правления Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), крупного некоммерческого объединения ИТ-отрасли в России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

АПКИТ – экспертная отраслевая площадка, объединяющая ИТ-компании для формирования структурированного подхода к решению актуальных задач индустрии. Среди них – разработка профессиональных и этических стандартов отрасли, подготовка государственных инициатив в сфере ИТ, а также работа по таким направлениям, как подготовка кадров, обеспечение льгот ИТ-компаниям, создание новых рынков, отмена бюрократических барьеров.

Члены объединения – компании в области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета.

«Сейчас индустрия претерпевает заметную трансформацию – происходит смена поставщиков оборудования, идет поиск и разработка отечественных продуктов, возникают вопросы их совместимости. В рамках поиска оптимальных решений группа “Т1” тесно сотрудничает, обменивается опытом и экспертизой с такими профессиональными некоммерческими объединениями, как АПКИТ, – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1». – Членство в ассоциации также открывает доступ к готовящимся инициативам в сфере ИТ, дает возможность предлагать проекты по поддержке и развитию индустрии, налаживать прямые контакты с топ-менеджерами компаний ИТ-рынка и представителями власти».

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд рублей. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Группы Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.