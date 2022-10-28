Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил серийное производство лифтовых лебедок

Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр (НТЦ) «Приводная техника», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания из столичной ОЭЗ запустила серийное производство лифтовых лебедок. Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего, это касается сегмента массового жилья», – сказал Владислав Овчинский.

Лебедка – одно из ключевых устройств в конструкции лифта. Она напрямую влияет на плавность хода кабины, уровень шума и расход электроэнергии. В основе разработки научно-технического центра – электропривод. Благодаря этому лифтовая лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.

«Востребованность такой продукции растет по мере модернизации лифтового хозяйства. Наличие готового решения для отрасли создает условия для активизации работы в этом направлении. Компания обладает достаточным потенциалом для обеспечения российских лифтостроительных компаний высококачественными лебедками», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2023 г. научно-технический центр намерен нарастить объемы производства и поставок своих лифтовых лебедок, в том числе в рамках специализированных заказов.