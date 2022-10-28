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Sitronics Group заключила партнерское соглашение с разработчиком платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro

Sitronics Group (входит в АФК «Система») стала официальным торговым партнером российского разработчика программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций CommuniGate Systems. Портфель продуктов для импортозамещения офисных приложений пополнился платформой CommuniGate Pro.

Платформа корпоративных коммуникаций объединяет в рамках единого ядра электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видеокоммуникациям, общий доступ к корпоративному контенту, а также контакт-центр.

Платформу используют более 150 млн пользователей в более чем 18 тыс. компаний. Среди заказчиков в России – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, бюджетные организации. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российского ПО и баз данных Минцифры России и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

«Мы рады приветствовать Sitronics Group в рядах наших партнеров. Уверен, наше сотрудничество окажется долгим и плодотворным, и совместно мы реализуем большое количество проектов в интересах заказчиков и ускорения процесса импортозамещения в целом», – отметил руководитель отдела корпоративных продаж CommuniGate Systems Антон Тен.

Платформа CommuniGate Pro адаптивна и интегрируется с большинством инфраструктурных решений, легко масштабируется и может обеспечивать сервисами от 25 до 1 млн пользователей в больших кластерных системах. Система отказоустойчива и спроектирована для эффективной работы в открытых сетях. Она обеспечивает безопасность на сетевом и клиентском уровнях, самодостаточна и не требуют дополнительных ресурсов - баз данных и иных продуктов сторонних производителей.

«Новое партнерство с CommuniGate Systems дополнило портфель решений для импортозамещения и позволяет нам обеспечивать комплекс коммуникационных сервисов для государственных и коммерческих предприятий от небольших офисов до крупных корпораций благодаря возможностям масштабирования ПО», – отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.

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