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Бизнес Импортонезависимость
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Компания СОНЕТ покажет возможности отечественных ИТ-продуктов на ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра»

Сейчас многие компании рассматривают переход на отечественные продукты, но не знают возможности российских решений и как беспроблемно выстроить ИТ-ландшафт. Как им помочь?

1 ноября на форуме CNews на стенде компании СОНЕТ (зал Мусоргский, стенд №37) вы сможете протестировать продукцию ведущих российских ИТ-производителей: ноутбуки ICL-Техно, ОС Astra Linux, офисные приложения Р7 Офис и Мой офис, web-управление ALD Pro – аналога Microsoft Active Directory для создания инфраструктуры. А также специалисты СОНЕТ продемонстрируют тестовые стенды с различными отечественными системами виртуализации.

Все это для того, чтобы у вас не осталось никаких сомнений «подружится» ли ваша ИТ-инфраструктура с импортонезависимыми решениями.

Приглашаем принять участие в CNews FORUM и посетить стенд компании СОНЕТ.

СОНЕТ – федеральный системный интегратор. Работает на ИТ-рынке России с 1999 г. Стратегическое направление деятельности: предоставление продуктов и услуг в области ИТ-, инженерных систем и систем безопасности предприятиям России. Входит ТОП-25 крупнейших системных интеграторов России и в ТОП-100 крупнейших ИТ-компании России по версии CNews.

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