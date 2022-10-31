Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса

Positive Technologies опубликовала консолидированные финансовые результаты по итогам III квартала и первых девяти месяцев 2022 г. Объем продаж компании в III квартале удвоился относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,5 млрд руб., по итогам девяти месяцев совокупный рост объема продаж составил 88%. Выручка Positive Technologies в III квартале выросла в 2,7 раза до 3,5 млрд руб., а по итогам девяти месяцев увеличилась на 115% и достигла 7 млрд руб. Валовая прибыль компании показала уверенный рост на 185% в III квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев. Показатель EBITDA по итогам III квартала и девяти месяцев увеличился до 1,9 млрд руб. и 2,6 млрд руб. соответственно, продемонстрировав рост более чем в 4 раза к показателям прошлого года. В III квартале показатели валовой рентабельности и рентабельности по EBITDA достигли максимального исторического уровня – 91% и 55% соответственно. По итогам девяти месяцев 2022 г. чистая прибыль Positive Technologies увеличилась в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд руб.

«Сегодня мы представляем впечатляющие финансовые результаты Positive Technologies за III квартал и девять месяцев 2022 г. Рост всех ключевых показателей говорит о том, что мы продолжаем активное расширение нашего бизнеса и продуктовое развитие, контролируя расходы и фокусируясь на тех из них, которые позволяют нам масштабировать деятельность компании, увеличивая продажи действующим клиентам и активно привлекая новых — в ответ на растущий спрос на продукты и услуги в сфере кибербезопасности, — сказал Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies. — Мы уверенно движемся к выполнению наших целей на этот год, чтобы в очередной раз оправдать доверие инвесторов. Это основа долговременного продуктивного взаимодействия, которое мы реализуем путем привлечения долгосрочных инвесторов, готовых расти и развиваться вместе с нами».

Продукты, решения и услуги Positive Technologies продолжают демонстрировать высокую динамику продаж. В III квартале объем продаж составил 3,5 млрд руб., удвоившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2022 г. продажи увеличились на 88% и составили 6,6 млрд руб. Темпы роста продаж значительно превышают динамику роста рынка кибербезопасности в России.

Все ключевые продукты Positive Technologies демонстрируют высокие темпы роста продаж к аналогичному периоду прошлого года: PT Multiscanner / PT Sandbox (+369%), PT Network Attack Discovery (+271%), PT Application Firewall (+212%), PT Application Inspector (+189%), MaxPatrol SIEM (+106%).

Общее количество клиентов с действующими лицензиями на продукты Positive Technologies по итогам девяти месяцев 2022 г. составило 2993, рост год к году на 12%. В ключевом для компании сегменте крупных и средних корпоративных клиентов, обеспечивающих около 99% от общего объема продаж, произошло расширение клиентской базы на 35%, с 805 до 1086 клиентов. Количество клиентов сегмента среднего и малого бизнеса сохраняется на уровне 1,9 тыс. компаний.

Выручка по итогам III квартала 2022 г. выросла на 171% до 3,5 млрд руб., что эквивалентно суммарной выручке за первое полугодие 2022 г. Таким образом, выручка компании за первые девять месяцев 2022 г. составила 7 млрд руб., продемонстрировав рост на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным драйвером роста выручки являются продажи лицензий на ПО собственной разработки. Рост выручки от реализации лицензий за девять месяцев 2022 г. составил +133%, а выручка от реализации услуг в области информационной безопасности и продажи программно-аппаратных комплексов выросла на 42%. При этом по итогам третьего квартала выручка от реализации лицензий увеличилась на 190%, обеспечив увеличение доли этого направления бизнеса в общем объеме выручки до 91%. Увеличение доли лицензионной выручки оказывает существенное положительное влияние на рентабельность бизнеса.

Валовая прибыль по итогам III квартала 2022 г. увеличилась до 3,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 185% год к году. В результате роста доли лицензионной выручки Positive Technologies достигла исторически максимального уровня рентабельности по валовой прибыли – 91%.

По итогам девяти месяцев 2022 г. валовая прибыль превысила 6 млрд руб. (+121% к девяти месяцам 2021 г.), а валовая рентабельность выросла на 3 процентных пункта до 87%.

Операционные расходы в III квартале 2022 года увеличились на 73% и составили 1,5 млрд рублей. Рост операционных расходов по итогам первых девяти месяцев года составил 53% на фоне активного расширения бизнеса. Динамика роста расходов остается существенно ниже темпов увеличения выручки, валовой и чистой прибыли компании.

Positive Technologies продолжает активно реинвестировать в создание новых продуктов и доработку существующих. Так, в III квартале 2022 г. состоялся коммерческий выход нового продукта для сканирования и безопасности веб-приложений PT BlackBox и обновления еще трех продуктов из линейки – PT Sandbox, MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery. Общие R&D расходы в III квартале выросли на 18%, а по итогам девяти месяцев – на 27%.

Маркетинговые и коммерческие расходы по итогам девяти месяцев 2022 г. выросли на 126% на фоне высоких темпов расширения бизнеса, увеличения штата сотрудников, поддержки запуска новых продуктов и усиления блока продаж компании. При этом общехозяйственные и административные расходы выросли всего на 8% по итогам девяти месяцев 2022 г., а в III квартале – снизились на 5%.

По итогам первых девяти месяцев 2022 г. показатель EBITDA составил 2,6 млрд руб. по сравнению с 0,6 млрд руб. годом ранее. Существенный вклад в высокую динамику роста внесли показатели третьего квартала: 1,9 млрд руб., рост на 324% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кратное увеличение показателя EBITDA позволило Positive Technologies по итогам III квартала 2022 г. достичь исторически максимального значения рентабельности по EBITDA на уровне 55%.

В III квартале 2022 г. Positive Technologies заработала 1,7 млрд руб. чистой прибыли, что в 7 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по чистой прибыли, соответственно, увеличилась с 19% до 48%. По результатам 9 месяцев 2022 г. чистая прибыль составила 2,1 млрд рублей, увеличившись в 32 раза. Чистая прибыль Positive Technologies за девять месяцев уже превысила сумму чистой прибыли за весь 2021 г.

Такие результаты стали возможными благодаря существенному расширению бизнеса, увеличению объема продаж и клиентской базы, росту валовой прибыли, повышению эффективности бизнеса и контролю над расходами.

По итогам девяти месяцев 2022 г. скорректированный чистый долг снизился на 10% до 1,1 млрд руб. В результате коэффициент отношения скорректированного чистого долга к EBITDA LTM продолжил снижаться и составил 0,24 (по состоянию на 30 сентября 2021 — 0,57; на конец 2021 г. — 0,41).

Показатель свободного денежного потока по итогам девяти месяцев 2022 г. составил 1,0 млрд руб., увеличившись в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Результаты деятельности Positive Technologies за III квартал и 9 месяцев 2022 г. демонстрируют высокую операционную эффективность бизнеса и формируют хорошую базу для сильных финансовых результатов 2022 г. Мы впервые достигли таких высоких показателей валовой рентабельности (91%) и рентабельности по EBITDA (55%), что существенно превосходит отраслевые значения и показатели российских публичных компаний. Кратный рост EBITDA и чистой прибыли отражает динамику развития нашего бизнеса в этом году, при том, что традиционно наиболее существенный вклад в результаты года вносят показатели объема продаж и полученной выручки в четвертом квартале. Динамичный рост прибыли и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий потенциал роста дивидендных выплат акционерам компании и увеличивают инвестиционную привлекательность компании», — отметила Алла Макарова, финансовый директор Positive Technologies.

Ключевым событием для Positive Technologies в III квартале стало проведение SPO - вторичного размещения акций на Московской бирже без дополнительной эмиссии. В рамках сделки инвесторы приобрели акции компании на сумму 1 млрд руб. SPO Positive Technologies стало первым размещением акций на Московской бирже в 2022 г. и первой сделкой, в рамках которой ее участникам была предложена оферта на приобретение дополнительных акций компании по фиксированной цене SPO в течение года после его завершения. В размещении приняли участие около 10 тыс. инвесторов, а общее количество акционеров компании по состоянию на конец сентября составило 79,7 тыс. В результате размещения акций доля free float увеличилась до 11,9%, а само размещение стало крупнейшим на Московской бирже по количеству инвесторов за последние 15 лет.

Совет директоров Positive Technologies дал рекомендации по выплате дополнительных дивидендов акционерам. Соответствующее решение должно быть утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 1 ноября 2022 г.

В сентябре 2022 года Московская биржа приняла решение перевести акции Positive Technologies в котировальный список первого уровня. С 16 сентября 2022 г. акции компании также включены в базу расчета трех индексов Мосбиржи.

Positive Technologies продолжает активно развивать и внедрять лучшие практики взаимодействия с акционерами. В III квартале был запущен обновленный сайт для акционеров, а также продолжена проактивная коммуникация с инвесторами в социальных сетях, в результате чего число подписчиков увеличилось более чем вдвое.