CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Ростелеком-ЦОД» и Softline заключили партнерское соглашение

«Ростелеком-ЦОД» заключил партнёрство с российской компанией Softline. Теперь в портфеле Softline появилась линейка продуктов Enterprise Service Management Platform (ESMP). Партнёрство позволит обмениваться экспертизой и кастомизировать платформу под задачи каждого клиента.

ESMP – это программная платформа для управления сервисами. С её помощью можно создать полноценную систему управления сервисными задачами для крупной территориально-распределенной компании. ESMP позволяет автоматизировать процессы управления ИТ, ОЦО, АХО, HR и других подразделений.

Решение является полностью российской разработкой и имеет широкий функционал с возможностью к расширению и адаптации под потребности клиента. Enterprise Service Management Platform соответствует требованиям Единого реестра российских программ и отвечает актуальным потребностям современных организаций. Решение применяется в качестве полноценной замены таких продуктов, как HP Service Manager, BMC Remedy, Omnitracker, ServiceNow и т.п.

ESMP состоит из пяти модулей, каждый из которых можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт. Это клиентский портал, общий менеджер сервисов (service desk), аналитический модуль метрик и дашбордов, модуль создания цифровых помощников, лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений.

Партнерство с Softline способствует не только взаимному обмену экспертизой и сервисными компетенциями, но и позволит кастомизировать ESMP-платформу под задачи каждого клиента.

«Наше сотрудничество нацелено на то, чтобы работа ИТ и других сервисных служб заказчиков отвечала потребностям пользователей и бизнеса, и решала их самые разнообразные задачи с помощью современных ITSM-продуктов. Благодаря разработкам «Ростелеком» мы готовы обеспечить высокий уровень производительности бизнеса наших заказчиков и эффективное использование ИТ-инфраструктуры с минимизацией затрат», – сказал Никита Янский, менеджер по развитию бизнеса компании Softline.

«Ростелеком-ЦОД» активно развивает партнёрскую сеть. Мы выступаем в роли вендора, а потому нам важно, чтобы наши партнёры были профессионалами. Softline является таковым. Они обладают большим опытом работы с крупными заказчиками, большими и долгосрочными проектами. Они не просто продают продукт, но также обладают экспертизой, играют существенную роль в проекте», – отметил директор по развитию и поддержке партнерской сети «Ростелеком-ЦОД» Вячеслав Хренов.

«Мы рады расширению нашей партнёрской сети. Это хорошая возможность двигаться дальше на пути цифровой трансформации с использованием отечественных программных решений. ESMP – сложное и комплексное решение, которое может адаптироваться под потребности каждого клиента. Уверен, благодаря сотрудничеству с Softline мы сможем развиваться в этом направлении и дальше», – сказал директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелеком» Арсен Благов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«1С» совместно со специалистами по SAP запускает бизнес ради самых важных клиентов

Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

Рабочие тысячами бегут с завода по производству iPhone. Их оставили без еды и насильно заставляют собирать электронику. Видео

Умерла создательница первого языка ассемблера

Треть уехавших ИТ-шников вернулась в Россию

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Как начать обустройство умного дома: лучшие системы освещения

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще