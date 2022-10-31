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Школа управления Сколково и «РТК-Солар» разработали для топ-менеджеров программу по кибербезопасности бизнеса

В рамках программ Школы управления Сколково запустился отдельный курс по кибербезопасности, разработанный совместно с экспертами «РТК-Солар». Владельцам и топ-менеджерам российского бизнеса расскажут о стратегии построения киберустойчивого бизнеса, управлении киберрисками и лучших практиках выстраивания процессов кибербезопасности.

Цифровые программы Сколково — это линейка образовательных продуктов, которые охватывают все аспекты цифровой трансформации, от создания стратегии цифровизации до конкретных инструментов и бизнес-процессов для ее реализации. Портфель цифровых программ Сколково насчитывает более 10 образовательных продуктов. Цифровые программы Сколково окончило более 1 тыс. выпускников корпоративных программ, 500+ выпускников открытых программ, 320 выпускников CDTO.

20 октября программа по построению киберустойчивого бизнеса запускается впервые как в России, так и в странах СНГ.

«Цифровая трансформация подразумевает создание цифровых активов и, как следствие, их защиту. В текущих реалиях, когда российские компании ежедневно вынуждены противостоять серьезным кибератакам, вопросы киберустойчивости особенно актуальны. Поэтому мы посчитали очень важным привлечь к формированию Digital-программ лидера в сфере кибербезопасности», — сказал Владимир Коровкин, старший преподаватель бизнес-практики Школы управления Сколково, академический директор программы «Построение киберустойчивого бизнеса»

Курс по кибербезопасности включает три модуля: «Кибербезопасность, как система менеджмента», «Управление процессами кибербезопасности» и «Инструменты реализации стратегии кибербезопасности».

Слушателями курса стали 44 топ-менеджера из крупнейших компаний России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии, работающих в сфере банкинга, фармацевтики, производства, информационных технологий, агропромышленном комплексе, строительстве и девелопменте.

«Киберустойчивость — это вопрос не только внедрения решений или использования сервисов информационной безопасности. В наибольшей степени это выстраивание правильных процессов с уровня топ-менеджмента. За последний год мы на опыте сформировали лучшие практики создания и управления такими процессами и готовы поделиться ими», — сказал Валентин Крохин, директор по продуктовому развитию компании «РТК-Солар».

Виталий Астафьев, исполнительный директор «Боржоми тех», участник курса, сказал: «Актуальность темы программы очевидна. По мере развития информатизации и движения в "цифру" туда же мигрирует и преступность. Беда в том, что эта преступность весьма "накачана мозгами" и автоматизирована, а также неплохо организована. Так что программа "Построение киберустойчивого бизнеса" актуальна для всех без исключения. Понимание кибербезопасности у большинства узкое, как правило, оно ограничивается конфиденциальностью информации. Повышение уровня грамотности в этой сфере — непростая, но необходимая задача».

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