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ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»), разработчики программного обеспечения АСКОН, НТЦ «АПМ» и Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева (РГАТУ) заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью объединения усилий в области внедрения отечественных систем проектирования, инженерных расчетов и анализа (CAD/CAE-систем) в процессы обучения и повышения квалификации специалистов авиадвигателестроительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители АСКОН.

Совместными силами планируется разработать учебные материалы и специализированные курсы на основе созданного в ЦИАМ демонстратора «цифрового двойника» (ЦД) в облике малоразмерного газотурбинного двигателя.

В данных материалах и курсах будет максимально использоваться отечественное инженерное программное обеспечение, чтобы технологическая независимость отрасли закладывалась еще на этапе подготовки кадров. Разработки в рамках сотрудничества будут выполнены в РГАТУ и ЦИАМ и доступны для тиражирования в российских вузах и центрах повышения квалификации.

Созданный в ЦИАМ демонстратор ЦД базируется на малоразмерном газотурбинном двигателе упрощенной конструкции. Такой подход позволяет в достаточно короткие сроки проводить исследования в области «цифровых двойников», анализировать их новые возможности, уменьшать трудоемкость работ. Все CAD- и CAE-модели, используемые внутри демонстратора, полностью параметризованы. Автоматизированы процессы их модификации, анализа и взаимодействия между собой, формализована и структурирована логика проектирования двигателя, лежащего в основе демонстратора ЦД.

Упрощенная конструкция, сформированный набор полностью параметризованных моделей и расчетных цепочек, а также структурированная логика проектирования предоставляют хорошие тестовые примеры для оценки возможностей отечественных CAD- и CAE-систем, их дальнейшей доработки и улучшения.

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ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – научно-исследовательская организация, осуществляющая комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиадвигателестроения – от фундаментальных исследований физических процессов до совместной работы с ОКБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей, в том числе наземных газотурбинных установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах.

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» создан для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики. В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»» входят следующие предприятия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область); ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. Москва); ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (г. Новосибирск); ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозерский, Московская область).

РГАТУ имени П. А. Соловьева – базовый университет территориального кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской области, опорный университет ОДК-Сатурн, является научно-технологическим комплексом по разработке и коммерциализации технологий в области авиадвигателестроения, энергетики, приборостроения, ИТ-технологий.

АСКОН – российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства. Компания более 30 лет создает программные продукты и решения для 3D-проектирования, разработки технологических процессов, управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, информационного моделирования.

НТЦ «АПМ» – российский разработчик линейки программных продуктов APM для выполнения расчетов в области машиностроения и строительства. С 1992 г. занимается разработкой программного обеспечения для инженерного анализа конструкций.

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