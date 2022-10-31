Ведущий разработчик FirebirdSQL Дмитрий Еманов вошел в команду «Ред софт»

В «Ред софт» Дмитрий Еманов усилит состав разработки СУБД «Ред база данных» и возглавит группу архитекторов. Дмитрий продолжит развитие архитектуры продукта — вместе с командой повысит масштабируемость, безопасность, отказоустойчивость СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Дмитрий Еманов занимается разработкой программного обеспечения с 1997 г. С 2000 г. является контрибьютором FirebirdSQL, с 2004 г. — ведущий разработчик. Дмитрий проектирует высоконагруженные системы, оптимизирует методы доступа к данным, занимается дизайном и архитектурой новых функций, разработкой ядра СУБД. На протяжении 18 лет руководит распределенной командой разработчиков. Регулярно выступает на российских и международных конференциях по базам данных.

«Спрос на СУБД “Ред база данных” за последний год увеличился кратно. Сейчас задача “Ред софт” — довести продукт до уровня иностранных СУБД Oracle и Microsoft SQL Server. Усиление кадрового состава — стратегическое решение, необходимое для дальнейшего роста. Уверен, что Дмитрий Еманов поможет нам в достижении поставленной цели», – прокомментировал директор департамента развития системных продуктов «Ред софт» Роман Симаков.

«С “Ред софт” мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Стать частью команды особенно интересно сейчас, когда в России появился большой пласт для развития отечественного программного обеспечения. Уверен, что вместе у нас получится продвинуть СУБД “Ред база данных” на новый технической уровень. Это принесет несомненную пользу как ее пользователям, так и существующему FirebirdSQL-коммьюнити», — сказал Дмитрий Еманов.