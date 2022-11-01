«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP, российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений RDP, а также техническую поддержку со стороны вендора.

RDP является производителем программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для высокопроизводительной обработки сетевого трафика. В портфолио компании, в частности, входит сервисная платформа EcoSGE с функциями CG-NAT для сохранения существующей инфраструктуры IPv4 и последующей миграции на IPv6, URL-фильтрация запрещенных сайтов, DPI для глубокого анализа пакетов, QoE для сбора статистики по качеству восприятия, BRAS для контроля доступа абонентов к сервисам передачи данных, а также единая система управления устройствами NMS (Network Management System).

«Компания «Систематика» имеет значительный опыт реализации инфраструктурных ИТ проектов в различных отраслях, в том числе и в телекоме, — отметил Алексей Бахтин, коммерческий директор компании RDP. — Сотрудничество с таким крупным поставщиком решений и услуг открывает для RDP новые возможности интеграции наших решений в комплексные проекты. Это поможет внести весомый вклад в развитие российской экономики».

«Компания RDP зарекомендовала себя как надежный разработчик софтверных решений. Продукция компании востребована и отвечает всем стандартам мирового уровня качества. Подписанное соглашение позволит «Систематике» расширить портфель комплексных услуг по внедрению решений для управления трафиком и доступом к сетевым ресурсам. В рамках проектов по импортозамещению решений от таких компаний, как, например, Huawei и Cisco, авторизованное партнерство с RDP даст нам возможность внедрять в корпоративных сетях заказчиков продукт российского разработчика», — сказал Евгений Закрепин, вице-президент по стратегическому развитию группы «Систематика».