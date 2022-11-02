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«Ситилинк» смещает фокус своей стратегии на онлайн и собственные торговые марки

«Ситилинк» решил сместить фокус своей стратегии с географической экспансии и сосредоточиться на развитии своего исторически самого сильного направления – онлайн-продажах. Также компания планирует совершенствовать цифровые платформы взаимодействия с пользователями и усилить продвижение собственных торговых марок и дополнительных сервисов для клиентов. Возглавит новый этап развития компании «Ситилинк» Александр Лозовский. Александр ранее занимал должность заместителя генерального менеджера по управлению закупками. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Михаил Славинский, занимавший позицию генерального менеджера с 2014 г., покинул компанию.

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Александр Лозовский

Сейчас «Ситилинк» — участник российского e-commerce с оборотом более 175 млрд руб. в 2021 г. У компании около 900 магазинов и пунктов выдачи товаров в 400 городах России.

«Мы благодарны Михаилу за 20 лет, которые он работал в структурах компании Merlion. И за те достижения, которые ему удалось добиться в качестве руководителя “Ситилинка” — увеличение оборота компании в четыре раза и завоевание позиции одного из лидеров рынка электронной коммерции. Я хочу пожелать успехов в новой роли Александру Лозовскому. Перед “Ситилинком” стоят большие задачи и уверен, что глубокое понимание потребностей клиентов и отличное знание рынка позволят Александру реализовать новую стратегию компании», — отметил президент группы компаний Merlion Дмитрий Виноградов.

Александр Лозовский работает в компании «Ситилинк» с 2011 г. Он прошел путь от директора дивизиона «Москва» до заместителя генерального менеджера по управлению розничной сетью компании. До «Ситилинка» Лозовский работал директором по продажам группы компаний «Бюрократ» и коммерческим директором торгового дома «Бюрократ». Александр Лозовский окончил Московский педагогический государственный университет, а также получил степень MBA в Международном институте менеджмента «Линк» и в Открытом Британском университете.

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