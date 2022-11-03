Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в III квартале на китайские бренды ноутбуков пришлось 40% продаж

Группа «М.видео-Эльдорадо» оценила, что за девять месяцев 2022 г. российский розничный рынок ноутбуков составил около 2,3 млн штук и порядка 145 млрд руб., что сопоставимо с показателями прошлого года. Только в июле-сентябре россияне приобрели на 27% больше мобильных компьютеров, чем во II квартале – восстановление спроса пришло на смену снижению покупательской активности после инвестиционного пика в феврале-марте.

По оценке «М.видео-Эльдорадо», в III квартале текущего года россияне приобрели порядка 700 тыс. ноутбуков. Позитивный эффект на спрос оказал период подготовки к новому учебному году, ценовая привлекательность предложений и стабильная ситуация с ассортиментом, на что повиляло усиление позиций китайских брендов и налаживание импортных операций.

Бренды из Поднебесной все активнее конкурируют с многолетними лидерами, консолидировавшими российский рынок. Они становятся все более узнаваемыми, предлагают качественные девайсы с востребованными характеристиками в популярных ценовых зонах, широко доступны, что позволяет им в текущей ситуации наращивать рыночную долю. На основные бренды из Китая в июле-сентябре пришлось более 40% штучных продаж ноутбуков, что выше, чем во II квартале этого года (около 30%).

Три четверти продаж ноутбуков в России пришлось на модели до 70 тыс. руб., доля устройств стоимостью свыше 100 тыс. руб. находится уровне прошлого года – это около 8% от общего объёма. Чаще всего россияне выбирают модели на процессорах Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5. Более 70% спроса приходится на модели с диагональю от 15 дюймов.

Руководитель департамента «Домашний офис и фото» группы «М.видео-Эльдорадо» Олег Резников сказал: «В этом году ноутбуки продолжают пользоваться спросом несмотря на ряд неблагоприятных внешних факторов и высокую базу пандемийных лет. Такие девайсы универсальны и важны для многих повседневных задач, особенно когда потребителям требуется функциональность и мобильность. Рынок по году двигался разнонаправлено: инвестиционная покупательская активность в конце февраля и первой половине марта сменилась снижением спроса во втором квартале, однако с середины лета и по первую половину сентября мы заметили восходящий тренд. Позитивный эффект на восстановление продаж оказали спрос в период подготовки к новому учебному году, ценовая привлекательность предложений и стабильная ситуация с ассортиментом – за счёт импортных поставок потребителям доступны как привычные бренды, так и появляются новые производители. Вне зависимости от дальнейших сценариев развития и динамики потребительской активности мы продолжим действовать в двух важных направлениях: развития ассортимента, используя прежние договорённости и новых партнёров, а также поддержание привлекательности цен, для чего мы регулярно проводим распродажи и специальные акции, а также делаем все более привлекательными и удобными программы кредитования и рассрочки».