E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года

Delivery Club стал частью бизнеса «Яндекса» 8 сентября 2022 г. Показатели сервиса отражены в отчетности Яндекса за III квартал 2022 г. только с даты закрытия сделки.

Товарооборот (GMV) сегмента e-commerce «Яндекса» за девять месяцев 2022 г. вырос почти в два раза год-к-году и составил 195,6 млрд руб. Этот сегмент включает «Яндекс маркет», доставку продуктов из магазинов в «Яндекс еде» и Delivery Club (с 8 сентября 2022 г.), а также «Яндекс лавку» в России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Спрос на доставку готовой еды остается высоким. Оборот (GMV) доставки готовой еды из ресторанов в сервисах «Яндекс еда» и Delivery Club (с 8 сентября 2022 г.) в III квартале 2022 г. вырос на 62% год-к-году. При этом GMV доставки из ресторанов через «Яндекс еду» вырос на 28%.

Количество активных продавцов на маркетплейсе выросло в два раза год-к-году и составило 35 тыс. на конец III квартала 2022 г. Доля сторонних продавцов (3P) в GMV на «Яндекс маркете» в III квартале 2022 г. составила 83%.

Ассортимент товаров товаров на маркетплейсе с начала года вырос в 2,2 раза и достиг 49,3 млн SKU. Наибольший вклад в рост ассортимента в III квартале 2022 г. сделали категории DIY и автотоваров. «Маркет» продолжает поддерживать партнеров, а также активно развивает ресейл-направление, собственные торговые марки и дополняет ассортимент на маркетплейсе в отдельных категориях с помощью импортных закупок.

Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло в 1,5 раза, до 12,5 млн на конец III квартала 2022 г.

Юнит-экономика сегмента e-com «Яндекса» существенно улучшилась год к году.

«Яндекс маркет» улучшил маржинальность юнит-экономики на 16 п.п. год к году.

В сегменте по доставке продуктов из магазинов в Яндекс Еде (без учета влияния Delivery Club) на протяжении квартала убытки по юнит-экономике как % от GMV снизились до нескольких процентов.

Уровень положительной маржинальности по юнит экономике «Лавки» в России делает ее одним из самых эффективных сервисов гиперлокальной доставки в мире.

Широкое присутствие сервисов «Яндекса» в офлайне и в онлайне вместе с экспертизой в технологиях открывает множество возможностей для синергии в части e-com бизнеса, обеспечивая преимущества для клиентов и партнеров сервисов.

У «Яндекса» много транзакционных сервисов с существенной аудиторий и высокой частотой использования, поэтому есть большой потенциал для кросс-сервисной синергии. Пользователи «Яндекс Go» теперь могут заказывать широкий ассортимент товаров на «Маркете» в одном приложении Go, где также можно оформить заказы в «Еде» и «Лавке». «Лавка» доступна в приложении «Яндекс еды». В «Маркете» можно заказать продукты из магазинов-партнеров «Еды», а также из «Лавки». Проекты находятся на ранней стадии, но уже демонстрируют хорошие результаты.

Сервисы e-com активно используют опыт «Яндекса» в области онлайн-рекламы. Недавно «Яндекс маркет» запустил интеграцию рекламной платформы с «Директом», благодаря чему продавцы маркетплейса получили возможность продвигать свои товары за пределами площадки. Более 20% продавцов протестировали эту возможность в первую неделю с момента запуска.

Развивается сотрудничество e-com сервисов с финтех-продуктами «Яндекса». Сервис Сплит обеспечивает 15% GMV «Яндекс маркета» при вдвое большей средней стоимости заказа по сравнению с другими способами оплаты.

Половина всех активных покупателей «Яндекс маркета» - владельцы подписки «Плюс». Они обеспечивают более 60% GMV маркетплейса.

Ассортимент товаров на «Маркете» с экспресс-доставкой (обеспечить которую помогает инфраструктура «Яндекс доставки») продолжит расти и достиг 2,5 млн – это самый широкий ассортимент среди конкурентов. Количество продавцов на «Маркете», товары который можно купить с доставкой за один-два часа, выросло в три раза год к году.