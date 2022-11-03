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Генеральным директором «Почтовых технологий» назначен Данияр Садыков

Данияр Садыков возглавил ООО «Почтовые технологии» («Почтатех»), дочернюю ИТ-компанию «Почты России». С начала 2022 г. он занимал должность её операционного директора. В новой роли его основными задачами станут создание новых центров компетенций внутри «Почтатеха», повышение эффективности бизнес-процессов, оптимизация затрат и развитие взаимодействия с другими ИТ-компаниями.

Под руководством Данияра «Почтатех» сосредоточится на дальнейшей цифровизации сервисов «Почты России», займется созданием новых B2B-решений для селлеров и маркетплейсов, а также подготовит компанию к потенциальному выходу на внешний рынок услуг.

Станислав Чернин, занимавший эту должность ранее, останется главой совета директоров. Он успешно реализовал антикризисную стратегию по переводу ИТ-специалистов и разработки в «Почтатех», выстроил горизонтальные и вертикальные процессы в компании. Теперь он сосредоточится на стратегическом развитии «Почтатеха», а также продолжит реализацию инновационных проектов в роли директора по инновациям «Почты России», которую занимает с 2021 г.

Данияр Садыков окончил Московский технический университет связи и информатики. До прихода в «Почтатех» он разрабатывал и реализовывал стратегии развития в нескольких ИТ-компаниях, имеет успешный опыт запуска высокотехнологичных проектов. С 2015 по 2019 гг. в роли директора по развитию бизнеса отвечал за формирование и реализацию плана продаж дочерней ИТ-компании «Ростелекома» — «Ртлабс». С 2020 г. занимался операционным управлением в ФГБУ НИИ «Восход», подведомственном предприятии Минцифры.

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