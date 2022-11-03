«Ситилинк» запустил услугу лизинга для корпоративных клиентов

«Ситилинк» запустил полномасштабную услугу лизинга для корпоративных клиентов во всех городах присутствия. До этого интернет-ритейлер провел пилотный проект, во время которого заключил более 100 контрактов на поставку техники. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Расширение спектра услуг для бизнеса от компании «Ситилинк» обусловлено растущей популярностью лизинга среди клиентов. Пилотный проект показал ежегодное увеличение спроса на услуги лизинга более чем на 70%. Рост на рынке лизинга наблюдался с 2019 г. с пиком в 2021 г. Объем сделок в первом полугодии 2022 г. сократился, что обусловлено общей динамикой бизнес-процессов в России. Эксперты утверждают, что лизинг в розничном сегменте может восстановить объемы быстрее других, из-за быстрой адаптации рынка техники к новым условиям работы и снижением ключевой ставки ЦБ.

«Мы заботимся о наших клиентах и понимаем, как важно для бизнеса иметь возможность получить и использовать самое новое и передовое оборудование сразу, без необходимости копить. Лизинг открывает возможность перераспределить финансы на первостепенные нужды, что делает эту услугу очень востребованной. Лизинговые платежи относятся к себестоимости – это позволяет экономить на налоге на прибыль», – сказала руководитель развития сервисного направления B2B Екатерина Максимова.

Сейчас в лизинг можно приобрести ИТ-оборудование, офисную мебель, технику и электронику, спортивные тренажеры, LED-панели, системы видеонаблюдения, крупную садовую технику, электроинструменты, сантехнику, автотовары и др. За время пилотного проекта самыми популярными категориями стали ПК и ноутбуки, которые составили почти 40% от всех сделок, а также комплектующие и серверное оборудование – 34%.

Партнерами для «Ситилинка» выступают компании «Аренза-про» и «Фера». Для одобрения лизинга компании необходимо предоставить пакет из двух документов, а решение принимается в среднем 15 минут. Сумма сделки начинается от 100 тыс. руб., остальные условия варьируются в зависимости от выбранной лизинговой организации для подбора оптимальных для клиента условий.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.