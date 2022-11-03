Языки программирования, системная архитектура и знание «1С» – работодатели назвали самые важные hard skills

Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность входят в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских компаний. Такими оказались данные исследования крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter* и онлайн-университета Skypro.

Опрос российских работодателей показал, что осенью 2022 г. самыми востребованными категориями специалистов стали линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%) и ИТ-персонал (23%). Зачастую работодатели вынуждены нанимать кандидатов, которым не хватает определенных навыков. Об этом CNews сообщили представители Skypro.

Тем не менее, компании готовы вкладывать в развитие сотрудников. Почти половина опрошенных работодателей (42%) предлагает обучение внутри компании, а каждый второй работодатель готов принять соискателя с нехваткой навыков на работу и закрепить за ним наставника. Интересно, что доля тех, кто по-прежнему не готов растить сотрудников внутри, довольно велика. Так, 46% не готовы вкладывать в таких специалистов, что обусловлено сокращением расходов в условиях экономической нестабильности.

Работодатели отмечают, что информационные технологии необходимы во многих сферах деятельности. Поэтому 72% руководителей считают знание языков программирования самым важным навыком. Многие работодатели отмечают необходимость в специалистах, работающих с «1С» (36%) и системной архитектурой (36%).

«В эпоху цифровизации знание языков программирования является важным критерием для соискателей. Многие вакансии требуют наличия как базового, так и более углубленного изучения определенного стека технологий. Разработка, по мнению работодателей, помогает оптимизировать те или иные рабочие процессы, поэтому в дальнейшем мы будем наблюдать большее число вакансий с базовым и профильным знанием программирования», — отметила Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro.

Соискатели охотно обучаются навыкам и без помощи работодателя. Главные цели, которые преследуют ученики на образовательных курсах, по данным Skypro, – начать работать дистанционно (67%) и получить практический опыт в ИТ (56%)**. Еще половина опрошенных обучается ради того, чтобы увеличить свой текущий доход.

На обучение каждый третий студент (45%) готов тратить от 10 до 50 тыс. руб., еще 23% готовы обучаться исключительно бесплатно, а 15% готовы заплатить менее 10 тыс. руб. Только 17% россиян могут позволить на образование более 50 тыс. руб.

По мнению каждого четвертого работодателя, соискатель должен ориентироваться на результат и обладать чувством ответственности. Лишь 18% работодателей считают, что их сотрудники должны быть клиентоориентированы.

«Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность являются наиболее важными мягкими навыками при приеме на работу. Они составляют базу успешного рабочего коллектива, без которого продуктивность предприятия будет явно ниже. Соискателям стоит обратить внимание и на то, что работодатели ищут самостоятельных сотрудников, которые способны бесшовно интегрироваться в команду, приносить пользу и быть ориентированными на результат», — отметила Росина Пустовит, руководитель отдела по подбору и адаптации персонала HeadHunter.

Каждый второй представитель компании-работодателя отмечает, что в компании применяется практика повышенной оплаты труда в отношении специалистов с необходимыми навыками. Почти в равных долях работодатели отмечают, что у них нет финансовых возможностей для поощрения (12%) и то, что поощрение может коснуться каждого (13%).

*Опрос 158 компаний на сайте HeadHunter, проведенный в октябре 2022 г.

**Проанализирован массив данных Skypro c февраля по октябрь 2022 г.

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Skypro — онлайн-университет образования от Skyeng. Сейчас Skypro обучает пяти профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, а ещё в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.