Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум»

«Работа.ру» и «Яндекс практикум» провели совместное исследование и выяснили, как растет популярность изучения английского языка для карьерных целей, в каких сферах чаще всего требуется знание языка, и как этот навык влияет на зарплатные предложения работодателей.

Больше всего вакансий, в которых необходимо знание английского языка, публикуют в сфере ИТ — почти треть (29%) от всех вакансий, где в требованиях указан этот навык. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума».

Олеся Пашковская, руководитель направления английского языка в «Яндекс практикуме»: «Мы видим заметный спрос на изучение английского языка для карьеры. По нашим данным, не менее 40% студентов, изучающих у нас английский язык, учат его с целью трудоустройства или общения по рабочим вопросам. Большой популярностью среди наших студентов пользуется курс английского для работы в ИТ. Мы наблюдаем стабильный интерес к прокачке языковых навыков со стороны айтишников, cреди которых представители таких профессий, как разработчики и инженеры по тестированию, менеджеры продуктов и проектов, аналитики, дизайнеры, маркетологи. В “Практикуме” мы не просто обучаем ИТ профессиям, но и помогаем студентам с трудоустройством, коммуницируя с работодателями напрямую. Поэтому как никто другой понимаем востребованность специализированного английского языка у будущих программистов и постоянно адаптируем наши программы под меняющиеся реалии рынка найма».

Еще четверть предложений (26%) со знанием английского языка в 2022 г. было открыто в отрасли офисных служб и бизнес-услуг. Каждая пятая вакансия (20%) с требованием английского была опубликована для соискателей в сфере торговли.

Еще 12% вакансий с обязательным английским открывали для специалистов без подготовки или без опыта. По 9% предложений с этим навыком публиковались в сферах услуг и маркетинга, 8% — в финансах и страховании, 7% — в транспорте и логистике, 7% — в производстве, 4% — в вакансиях для студентов, по 2% — для специалистов красоты и здоровья, а также строительства.

Аналитики «Работа.ру» проанализировали зарплатные предложения в самых популярных вакансиях с требованием английского языка. Так, зарплаты продавцов в супермаркетах со знанием английского на 77% выше, чем без него. Администраторы гостиниц могут получать на 28% больше, а администраторы офисов — на 22%.

Торговым представителям, владеющим английским, предлагают зарплату на 19% выше, менеджерам по продажам — на 14%, менеджерам по работе с клиентами — на 4%, а операторам call-центров — на 1%.

В целом, по большинству рассмотренных профессий наблюдается, что среднее зарплатное предложение для кандидатов с английским языком на 10-20% выше.

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«Яндекс практикум» — сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Практикум готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ.