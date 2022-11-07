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«Крок»: спрос на техподдержку с начала 2022 года вырос в несколько раз

«Крок» отмечает возросший спрос на техподдержку оборудования и ПО силами локальных партнеров. На фоне приостановки оказания технической поддержки и предоставления обновлений программного обеспечения западными вендорами количество запросов с начала 2022 г. выросло более чем в 10 раз – на поддержку ПО, и почти в два раза – на сервисное обслуживание оборудования. Ответом «Крок» на ситуацию стало предложение по сервисному сопровождению всех типов ИТ-инфраструктуры CROC Service Partner.

Ранее большая часть рынка пользовалась сервисом поддержки от производителя. К услугам сторонних интеграторов обращались компании с мультивендорной инфраструктурой, которым важно было иметь единую точку ответственности и соблюдение особых условий SLA. Таких, например, как фиксированное время реакции, решение инцидентов в удаленных регионах и ремонт оборудования, которое уже снято с поддержки производителя.

«Крок» более 20 лет предоставляет услуги сервиса и имеет опыт поддержки по всем доступным на рынке вендорам (около 30 ключевых, а всего свыше 100). Данная экспертиза позволяет компании выступать сервис-партнером enterprise-уровня, который помогает заказчикам не просто решать инциденты, а оказывать проактивный сервис, рекомендовать меры для улучшения стабильности и производительности.

«Западные вендоры прекратили поддержку своих продуктов. При этом любому бизнесу важно обеспечивать непрерывность функционирования, в том числе – работу ИТ-инфраструктуры. Любое оборудование выходит из строя. Если не проводить ремонты, то есть риск получить снижение производительности или временную недоступность ИТ систем, вплоть до потери данных в ряде случаев. Похожая проблема – с программным обеспечением, которое требует обновлений, как минимум, security fix-ов, которые выходят раз в квартал и устраняют известные уязвимости. Импортозаместить инфраструктуру моментально невозможно. Это и большие вложения, и серьезные риски: если сделать перевод пользователей на софт, который не тестировался, не было опытной эксплуатации на части компании, то при полном переключении пользователей окажется, что что-то работает не корректно. Такие проекты могут занимать не один год. Поэтому сейчас, в моменте, необходимо обеспечить поддержку существующего ИТ-ландшафта. Возросший спрос это подтверждает», – отметил Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов ИТ-компании «Крок».

Под запросы клиентов «Крок» создал CROC Service Partner – предложение компании по сервисному сопровождению всех типов ИТ-инфраструктуры: вычислительной, сетевой, облачной, программной, инженерной, мультимедийной и телефонии, а также средств защиты информации в формате «единого окна». В настоящее время сервисный центр «Крок» ведет свыше 500 проектов мультивендорной поддержки для более 300 компаний госсектора, нефтегазового комплекса и металлургии, банковской сферы, страхования и ритейла, а также ИТ, СМИ и других отраслей.

CROC Service Partner поддерживает решения более 100 российских, западных и азиатских вендоров, аккумулирует опыт в решении кейсов на стыке разных подсистем и вендоров. Уровни поддержки могут быть разные – начиная с входящих заявок и реакции на инциденты до мониторинга в режиме 24/7/365 с проактивным реагированием и представлением регулярных рекомендаций по улучшению ИТ ландшафта. Соблюдение SLA гарантирует региональная партнерская сеть «Крок» во всех федеральных округах и собственный территориально распределенный склад ЗИП, покрывающий 90% инфраструктурных запросов заказчиков (более 930 тыс. единиц ЗИП от 84 вендоров).

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