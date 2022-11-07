Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей

Российский разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов FIS («Финансовые информационные системы») закрыл инвестиционный раунд на 310 млн руб. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Национальной технологической инициативы под управлением инвестиционной компании Kama Flow, в сделке принял участие ряд частных инвесторов. Приобретенная доля не раскрывается.

Основной продукт компании — no-code-конструктор информационных систем FIS Platform, который позволяет создавать и настраивать кастомизированные корпоративные приложения для финансового сектора без написания кода, используя инструменты визуального программирования.

Среди реализованных кейсов компании на базе платформы — решения для автоматизации кредитного цикла, управления рисками и проблемными активами, продажами и маркетингом, оптимизации закупок и др. Средняя стоимость подобного проекта варьируется от 30-50 млн руб., срок внедрения — до полугода.

Средства будут направлены на международную экспансию в регионах Средней и Юго-Восточной Азии, развитие клиентского сегмента, а также разработку и запуск нового поколения FIS Platform, призванного упрочить позиции продукта на рынке за счет более высокой производительности и снижения стоимости разработки.

Компания реализовала более 400 проектов для крупных финансовых организаций и коммерческих предприятий в России и за рубежом в странах СНГ и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины). Среди клиентов — Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Совкомбанк, банк «Россия», «Почта банк», S7 Airlines, «Русатом сервис», аэропорт Шереметьево и другие.

Евгений Кашменский, основатель и директор FIS, сказал: «Инвестиции позволят интенсифицировать развитие ряда направлений бизнеса. Kama Flow для нас является смарт-инвестором: мы ожидаем, что фонд поможет улучшить структуру корпоративного управления, существенно расширить нетворкинг и создать необходимые предпосылки для дальнейшего многократного увеличения капитализации компании».

Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow, отметил: «FIS работает на динамичном рынке low-code-разработки и является одним из сильнейших игроков по автоматизации бизнес-процессов в финансовом секторе. Компания обладает значительным коммерческим потенциалом, поэтому мы ожидаем, что в ближайшей перспективе FIS займет существенную долю отечественного рынка за счет технологических преимуществ и импортозамещающих возможностей платформы, сравнительно низкой стоимости и быстрым срокам внедрения».