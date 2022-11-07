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В Т1 назначен директор по развитию бизнеса

Группа Т1 объявила о назначении Андрея Горяйнова директором по развитию бизнеса. Его ключевой задачей в новой роли будет формирование и реализация коммерческой стратегии группы Т1 с учетом обновленного продуктового предложения холдинга, отраслевых тенденций, а также ускоряющегося импортозамещения во всех секторах экономики.

С 2007 г. Андрей Горяйнов работал в SAP CIS, где прошел карьерный путь от консультанта финансовым модулям SAP ERP до заместителя генерального директора SAP CIS. С 2018 г. возглавлял кластер «Услуги и сервисы», где внес большой вклад в развитие новых решений SAP в таких отраслях как транспорт, розничная и оптовая торговля, банкинг и страхование, телекоммуникации, а также электроэнергетика и ЖКХ. Под его руководством были реализованы многие значимые проекты по цифровой трансформации крупнейших компаний России и СНГ.

Одной из приоритетных целей Андрея Горяйнова на должности директора по развитию бизнеса Т1 станет аудит и формирование эффективной модели коммерческой функции в бизнес-единицах. Также он будет отвечать за взаимодействие и развитие отношений с ключевыми клиентами и партнерами, поиск новых коммерческих возможностей для укрепления рыночных позиций Т1.

«Сегодня группа Т1 динамично развивается и ищет новые способы для продвижения своей продуктовой экспертизы в условиях меняющегося рынка. Новые вызовы требуют разработки уникальных решений и инновационных способов сотрудничества в бизнес-среде. Именно поиск и выработка таких решений вместе с сильной командой станут моей ключевой задачей на новой должности», – сказал Андрей Горяйнов, директор по развитию бизнеса Т1.

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