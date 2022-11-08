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Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса

Модульбанк запустил сервис комплексной юридической поддержки для предпринимателей «Модульюрист». Это полноценная юридическая служба в смартфоне или на компьютере, которая дает доступ к опытным юристам со стажем работы от 10 лет. Стоимость сервиса – от 1690 руб. в месяц, что в десятки раз дешевле штатного юриста.

Юрист Модульбанка делает все то же самое, что и юрист в штате, только без отпуска и больничных: проводит консультации по правовым вопросам деятельности бизнеса, анализирует проекты договоров, освещая риски и укрепляя позицию компании, помогает решить спор с контрагентом в досудебном порядке и решает другие задачи.

«Наша задача – собрать на платформе Модульбанка сервисы и ресурсы, которые помогают предпринимателю повышать рентабельность, снижать риски и развивать бизнес. Для нас это не просто бизнес, а наша ответственность перед страной и предпринимательским сообществом. Для небольших компаний расходы на юриста могут быть одной из непредсказуемых строчек в бюджете, теперь эти расходы становятся прозрачными и понятными», – сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Сервис работает по подписке: расходы на юриста понятны и предсказуемы. А индивидуальный подход к каждому клиенту и особенностям его бизнеса позволит не тратить время на поиски опытного юриста конкретной специализации.

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