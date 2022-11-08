«МТС банк» запустил виртуальную карту для бизнеса

«МТС банк» объявил о запуске виртуальной корпоративной карты «МТС Business» платежной системы «Мир», которую можно бесплатно оформить в три клика в интернет-банке или в мобильном приложении «МТС банк бизнес». Картой можно расплачиваться с контрагентами, безопасно совершать покупки в интернете, вносить и снимать наличные, а также получать повышенный кешбэк 5% на популярные для бизнеса категории как по привычной бизнес-карте.

Оформление виртуальной бизнес-карты займет не более одной минуты. Для этого необходимо: выбрать виртуальную карту «МТС Business» в интернет-банке или в мобильном приложении «МТС банк бизнес»; подтвердить выпуск карты при помощи SMS; в течение нескольких секунд карта будет готова к использованию

Для устройств Android предусмотрена дополнительная функциональность – бесконтактная оплата, снятие и внесение наличных в банкоматах. Для использования необходимо скачать приложение Mir Pay и добавить карту. Посмотреть реквизиты карты и установить PIN-код также можно в интернет-банке или приложении.

С помощью виртуальной бизнес-карты юридические лица и индивидуальные предприниматели могут не тратить время на снятие наличных и оформление платежных поручений в офисах банка. Кроме того, по карте начисляется повышенный кешбэк до 5% на такие популярные покупки как офисная мебель, такси, юридические услуги и другие. Программа лояльности позволяет возвращать до 50 тыс. руб. в месяц.

Карта привязывается к расчетному счету клиента «МТС банка».