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КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта

КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в части создания и продвижения комплексного продукта для агломераций и регионов России, направленного на распространение использования пассажирского электротранспорта, внедрение и разработку отечественных решений в области информационных технологий, микроэлектроники и компонентов. Sitronics Group (входит в АФК «Система») участвует в проекте в рамках ESG-повестки корпорации.

Соглашение подписали заместитель генерального директора КамАЗа по продажам и сервису Рустам Шамсутдинов и президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В рамках реализации проекта планируется разработка и создание комплексного решения по изготовлению высокотехнологической продукции и интеллектуальных решений в области пассажирского общественного электротранспорта и компонентов к ним, их эксплуатации и сервисного обслуживания.

«Наша компания находится на новом этапе развития, предполагающем применение инновационных решений и создание высокотехнологичной продукции. Один из актуальных для компании векторов – электротранспорт. КамАЗ является лидером российского рынка электробусов, и мы намерены развивать это направление, предлагая регионам страны лучшие решения. Сотрудничество с Sitronics Group и использование передовых разработок позволит повысить эффективность нашей деятельности и совершить ещё один шаг в направлении импортозамещения и применения новейших отечественных технологий», – отметил заместитель генерального директора КамАЗа по продажам и сервису Рустам Шамсутдинов.

«Опыт Sitronics Group в строительстве крупных электробусных парков и реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры для личного и общественного транспорта, а также по созданию цифровых платформ управления, в том числе зарядными станциями, станет основой для работы в рамках соглашения. Уверен, совместные усилия с производителем электробусов КамАЗ приведут к значительному увеличению использования экологичного городского транспорта в регионах страны», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Подписанный документ стал очередным шагом в продолжение сотрудничества КамАЗа и оператора зарядной инфраструктуры Sitronics Electro: в 2022 г. успешно прошло тестирование электробуса «КамАЗ-6282» и ультрабыстрой зарядной станции в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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