Финансовые результаты VK за III квартал 2022 года

Общая выручка по МСФО VK выросла на 21% год к году до 24,1 млрд руб. (при этом общая скорректированная выручка VK с учетом выручки MY.GAMES, продажу которой VK анонсировала 27 сентября 2022 г., выросла на 5% год к году до 32 млрд руб.). Основным драйвером роста стала онлайн-реклама. Об этом CNews сообщили представители VK.

В III квартал 2022 г. выручка VK от рекламы выросла на 29% год к году до 14,4 млрд руб. Рекламная выручка увеличилась за счет притока рекламодателей в связи с ростом аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. Наиболее активным среди рекламодателей VK стал сегмент среднего и малого бизнеса (СМБ). Количество рекламодателей среди СМБ социальной сети «Вконтакте» выросло на 65% год к году, а инвестиции в продвижение со стороны СМБ — в два раза.

Общий скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 16% год к году до 9,8 млрд руб. (EBITDA маржа: 30,6%) благодаря росту рентабельности в сегментах «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и «Образование» на 3 и на 34 процентных пункта год к году соответственно.

Общая чистая прибыль компании составила 41,2 млрд руб. против 2,3 млрд руб. общего чистого убытка годом ранее.

VK продолжает усиливать фокус на контентных сервисах и развитии бизнеса на базе фундаментальных продуктов компании: социальных сетей, коммуникационных, развлекательных и образовательных платформ. В III квартале 2022 г. VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзен» и «Новости». Результаты деятельности платформ консолидированы в отчетности группы VK с первой половины сентября 2022 г.

VK продолжает инвестировать в маркетинговое сопровождение запущенных во II квартале 2022 г. продуктов: российского магазина приложений RuStore, игровой площадки VK Play, отдельных мобильных приложений «VK мессенджер», «VK звонки», «VK клипы», единой платформы для рекламодателей «VK реклама».

Выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» в III квартале 2022 г. выросла на 24% год к году до 18,5 млрд руб.. В ней отражена, в том числе, выручка от проектов «Дзен» и «Новости» с момента их приобретения в начале сентября 2022 г. Основными статьями дохода сегмента являются реклама и пользовательские платежи.

«Вконтакте» остается главным источником выручки и сохраняет лидирующую позицию среди социальных сетей в России. Средняя месячная аудитория социальной сети выросла на 6,9% год к году до 76,9 млн пользователей, средняя дневная аудитория выросла на 7,1% год к году и до 49,4 млн пользователей. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки «Вконтакте» почти на 34% год к году по итогам квартала.

Платформа видеотехнологий VK, в которую входят «VK видео» и «VK клипы», в III квартале 2022 г. достигла нового рекорда — в среднем 2,41 млрд просмотров в день.

Выручка сегмента «Образование» выросла на 20,3% год к году — до 2,6 млрд руб. Сегмент снова вышел на положительный скорректированный уровень EBITDA с показателем в размере 459 млн рублей и рентабельностью в 16%.

Выручка сегмента «Новые инициативы» выросла на 7% до 3,1 млрд руб. в III квартале 2022 г. B2B-сервисы (включая облачные сервисы), VK Play, «VK клипы» стали основными драйверами роста сегмента. Убыток по скорректированному показателю EBITDA в третьем квартале составил 1 млрд руб. против 0,9 млрд руб. убытка годом ранее. Компания продолжает активно инвестировать в VK Play, «VK клипы» и ряд других новых инициатив.

Выручка B2B-проектов, входящих в этот сегмент, превысила 1 млрд руб. в III квартале 2022 г., что на 28% выше аналогичного периода 2021 г. Главным источником выручки остаются облачные сервисы VK Cloud. Сервисы корпоративных коммуникаций показали самые высокие темпы роста, увеличив выручку в 4,4 раза в III квартале 2022 г. по сравнению с 2021 г. Платформа налогового мониторинга VK Tax Compliance также показала рост выручки в 2,3 раза год к году.

Ежедневные просмотры «VK клипов» в III квартале 2022 г. выросли в 2,5 раза год к году и составили в среднем 717 млн. Количество опубликованных клипов увеличилось в 4,1 раза год к году, а число создателей контента выросло в 2,2 раза год к году.

Сервис объявлений «Юла» впервые с момента запуска вышел на положительную EBITDA, его средняя месячная активная аудитория в третьем квартале составила 31 млн пользователей.

VK Play, под брендом которой VK продолжает развивать собственные игровые сервисы, стала крупнейшей российской игровой площадкой в России с момента ее запуска в апреле 2022 г. На ней зарегистрировано более 7 млн аккаунтов. На конец III квартала 2022 г. в каталоге VK Play было доступно более 13 тыс. игр, в том числе более 350 игр, доступных через облачный гейминг.

С учетом повышенного уровня макро и геополитической неопределённости компания пока воздерживается от прогнозов.