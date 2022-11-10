Минцифры: 18 ноября завершается запись на курсы обучения школьников программированию

Минцифры сообщило о том, что с начала нового учебного года через «Госуслуги «подано 150 тыс. заявок на бесплатное обучение программированию школьников 8-11 классов. Более 100 тыс. учащихся уже выбрали программу и форму обучения, прошли тестирование и приступают к учебе.

Регионы, где школьники записывались активнее всего: Чувашия; Ханты-Мансийский автономный округ (Югра); Москва; Ингушетия; Самарская область.

В рамках программы «Код будущего» школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как «Яндекс», «Фоксфорд», «Алгоритмика», Университет Иннополис, «1С», «Учи.ру» и др. Учиться программированию можно онлайн и офлайн.

Информация о доступных в вашем городе центрах обучения – на «Госуслугах».

Чаще всего школьники выбирают для изучения: Python; Java; C++; C#.

Заявки на обучение оформляются через «Госуслуги». Это может сделать как сам школьник, так и его родители или иные законные представители.

Минцифры напоминает, что подать заявку и пройти тестирование можно до 18 ноября 2022 г.