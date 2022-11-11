Исследование МТС: буллинг в корпоративной среде

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, с целью развития социально-инклюзивной повестки совместно с HR-проектом «Компании для всех возрастов» провела исследование буллинга и дискриминации в корпоративной среде. По данным опроса сотрудников компаний 27 отраслей, чаще всего с травлей сталкиваются женщины, новички и высококвалифицированные специалисты. Более 60% респондентов столкнулись с травлей, при этом 58,1% пострадавших от буллинга не обращались за помощью к работодателю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках исследования были рассмотрены различные формы и степени травли в рабочих коллективах по различным критериям «инаковости» (включая гендер, возраст, национальность, наличие инвалидности, особенностей здоровья, и т.д.), выявлены связи между наличием буллинга, показателями эффективности бизнеса и HR-метриками, включая вовлеченность, отток персонала и лояльность к бренду работодателя.

Основные выводы исследования

Более 60% респондентов упоминают о буллинге на рабочем месте, из которых 93% случаев ― это психологическое давление на жертву. При этом сами пострадавшие могут не воспринимать это как травлю и не обращаются за помощью ― таких 58,1% опрошенных.

67% опрошенных HR-специалистов сталкивались с травлей сотрудников и выдавливанием их из рабочей среды. Чаще всего с травлей сталкиваются женщины (42%), новые сотрудники (39%), специалисты высокого уровня (32%). При этом респонденты наблюдали буллинговые явления в однородных по ключевым инклюзивным признакам коллективах (30%).

28% респондентов считают, что обращение к руководству не решит проблему, еще 19% сомневаются, что получат поддержку, а 20% упоминали именно руководителей как инициаторов травли. При прямом вопросе ― выступал ли руководитель зачинщиком травли, утвердительно ответили 68% опрошенных. Травлю в отношении сотрудника, исходящую от руководителя, называют боссингом, при этом, как правило, ее поддерживает большинство коллектива.

Согласно опросу 46% управленцев не идентифицировали происходящее с травлей, 39% полагали, что ситуация разрешится без вмешательства и только 15% не знали, как правильно себя вести в сложившейся ситуации.

Коллеги жертвы чаще всего ведут себя схожим образом, что и руководство – никак не реагируют на буллинг (48%). При этом респонденты также указывали, что коллеги поддерживали жертву (39%) или травили вместе с другими (41%), сами пытались прекратить дискриминацию лишь в 11% случаев. Большинство участников исследования считают, что происходящее с другим коллегой их не касается (59%), другие (46%) полагаются на самостоятельное решение проблемы, без их участия.

Профилактикой буллинга не занимаются в командах 68% опрошенных, только 12% компаний внедряет превентивные антибуллинговые инструменты. 21% респондентов считают, что наличие в компании ESG- и DE&I-политик или стратегий, а также корпоративных ценностей помогут избежать травли в коллективе.

«Для нас ценность — забота о человеке, и эта философия, в том числе, включает заботу о своих сотрудниках, а корпоративная культура компании является одним из важных ориентиров при их взаимодействии друг с другом. Здоровая атмосфера в коллективе обеспечивает слаженную работу персонала и влияет на результативность бизнеса. МТС создает в компании открытую и доброжелательную среду, в которой хочется развиваться, достигать результатов, проявлять инициативу и делать свое дело круто. МТС считает профилактику буллинга важнейшей задачей в любой корпоративной среде, поэтому помогает экспертам системно исследовать причины и предпосылки этого явления», ― сказала руководитель центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

«Для профилактики буллинга в коллективе обязательно нужно проводить образовательные мероприятия для руководителей и HR-специалистов, создавать новые системы подготовки управленцев с учетом имеющегося в инклюзии опыта. Например, в МТС действуют специальные HR-инициативы по обучению, адаптации руководителей и команд для работы с инклюзивными целевыми аудиториями. Эти проекты уже показали результат: более 70% сотрудников нашего цифрового холдинга выступают за прием на работу возрастных кандидатов и людей с инвалидностью», ― отметила директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Екатерина Фролова.

«Разговор о травле во взрослом мире, по сути, еще не начат. Буллинг взрослых — до сих пор табу, о нем редко говорят открыто. Помимо этого, сложность в выявлении связана и с тем, что жертвы часто не определяют давление в свою сторону как травлю. Мы хотели поднять сложную тему в общении сотрудников и снизить риск появления дискриминации в рабочих коллективах, а также наглядно показать, что антибуллинговые программы — это эффективный DE&I-инструмент по формированию корпоративной культуры толерантности и равноправия», ― отметила основатель HR-проекта «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная.

Методология

Исследование основано на анонимном социологическом онлайн-анкетировании сотрудников российских компаний из 27 отраслей — специалистов, связанных с кадровыми вопросами и отвечающих за работу команд и персонала, при этом 60% респондентов имеют опыт работы от 10 лет и выше. Опрос проводился в период с июня по июль 2022 г.

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HR-проект «Компании для всех возрастов» направлен на работу с сообществом российских работодателей, продвигая на рынке труда России принципы age-diversity (возрастного многообразия кадровой политики). С 2014 г. проект помогает работодателям с наймом, онбордингом и адаптацией специалистов старшего возраста, а также выпускает аналитику с российскими и мировыми данными по рынку инклюзивного трудоустройства.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.