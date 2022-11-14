Директором по образованию «Яндекса» станет первый проректор ИТМО Дарья Козлова

Первый проректор ИТМО Дарья Козлова назначена на должность директора по образованию «Яндекса». Дарья совместит работу на обеих позициях. Такой формат взаимодействия станет ярким примеров интеграции бизнеса и университетов. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

В августе 2022 г. ИТМО объявил о трансформации университета в научно-образовательную корпорацию. Эта концепция предполагает внедрение продуктового подхода, большую ориентацию на рынки и разработку готовых решений для индустриальных партнеров, развитие стартап-культуры и создание уникальной среды для самореализации талантов. Новое назначение – большой шаг в строительстве принципиально новой для российского образования модели университета.

«ИТМО и “Яндекс” ставят перед собой амбициозные цели, разделяют одни ценности, двигаются в супербыстром темпе, – сказала Дарья Козлова. Вместе с тем это две разные культуры, и быть частью обеих – уникальная возможность найти больше точек взаимодействия, роста, быстрее достигать своих целей. В таких коллаборациях должны вырастать университеты будущего. Уверена, что такое сотрудничество даст очень многое “Яндексу”, ИТМО и всему российскому рынку образования».

В ИТМО Дарья продолжит отвечать за программу развития, формирование бизнес-мышления и другие стратегические задачи. А в «Яндексе» будет работать над повышением доверия общества к технологиям, формированием повестки на стыке науки, образования, ИТ и других сфер, а также займется созданием и расширением единой образовательной экосистемы.