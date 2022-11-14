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VK объявляет о назначении Надежды Серовой на должность вице-президента по персоналу

В новой должности Надежда Серова будет курировать HR-направление, совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом и внедрять передовой опыт в реализации востребованных образовательных проектов для команды VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Рад приветствовать Надежду в команде VK. Она будет курировать важное для нас направление, которое находится на стыке технологий, образования и ежедневной работы по построению эффективной работы команды. Перед нами стоит амбициозная задача — стать лидирующим ИТ-брендом в России. Уверен, что большой опыт, экспертиза и профессионализм Надежды помогут в достижении этой цели, — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Отдельно хотел бы поблагодарить Дмитрия Смыслова, который внес большой вклад в повышение эффективности HR-процессов и развитие образовательных проектов VK. Благодарю Дмитрия за работу и желаю успехов в будущих начинаниях».

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Надежда Серова

Биография Надежды Серовой

До VK Надежда Серова работала в АО «Тинькофф банк», где последние несколько лет была директором по персоналу. С 2015 по 2018 гг. — руководила направлением HR в «Яндекс маркете». Надежда имеет обширный опыт в сфере HR, где она проработала свыше 15 лет, в том числе более 10 лет на руководящих должностях.

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