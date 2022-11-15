Компания «ФлексСофт» приняла участие в FINOPOLIS 2021/22

10-11 ноября 2022 года ведущий российский разработчик и поставщик IT-решений для финансового сектора компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке и деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимым Банком России.

Большой интерес гостей и участников форума вызвали возможности банковской «Платформы FXL». На стенде компании ведущие специалисты «ФлексСофт» подробно рассказали, как за счёт инноваций достигаются высокие показатели производительности и отказоустойчивости.

Посетителей форума заинтересовал встроенный в платформу отраслевой механизм управления бизнес-процессами (BPM), который облегчает интеграцию с текущим ИТ-ландшафтом банка. В отличие от обычной BPM-системы он разрабатывался специально для финансового сектора и учитывает всю специфику банковского бизнеса, содержит в себе широкий набор преднастроенных бизнес-процессов и продуктов.

Участники форума отметили развитые механизмы управления бизнесом «Платформы FXL». Формирование управленческой, аналитической и регуляторной отчетности, высокая эффективность управления обеспечиваются применением единого хранилища данных с развитой аналитикой (BI).

Специалисты «ФлексСофт» рассказали гостям форума об успешной реализации проекта, позволяющего банкам устанавливать обновления программного обеспечения в режиме 24/7 без прерывания сервисов и остановки бизнеса. Уникальность данного решения состоит в том, что оно позволяет банкам, сделавшим свой выбор в пользу «Платформы FXL», работать в круглосуточном режиме без необходимости прерывания работы технологическими окнами.

Компания «ФлексСофт» благодарит устроителей форума за высокий уровень организации мероприятия и интересную деловую программу. Форум, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения инновационных технологий в финансовом секторе.■