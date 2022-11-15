Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва

Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве!

О чем?

В этом году поговорим о Цифровой Эволюции, как о процессе, в критические периоды которого происходят радикальные изменения — новые лидеры приходят взамен казавшихся нерушимыми гигантов.

Как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании;

Электронный документооборот как центр эволюции корпоративного цифрового пространства;

Low-code CRM — новое направление развития ELMA365.

На ELMA DAY 2022 лучшие эксперты обсудят, как не просто выжить, а вырваться в лидеры в условиях турбулентности, и почему (и как) именно Low-code инструменты создают прочный цифровой фундамент для качественной эволюции ИТ-ландшафта компании.

ELMA DAY — это ежегодная конференция для экспертов-практиков, топ-менеджеров, владельцев процессов, директоров по цифровой трансформации и представителей отраслевого крупного бизнеса.

800+ участников;

16 интерактивных стендов с современными решениями современных вызовов от Yandex Cloud , Masterdata , «Инфосистемы Джет» , WONE IT , «Адваланж» , «Т1 Консалтинг» , «ABM-Технология» , TEGRUS , NAVICON и других;

, , , , , , , , и других; 17 экспертов-спикеров поделятся кейсами использования Low-code в электронном документообороте и CRM в компаниях Лаборатория «Гемотест» , Инвестиционный банк «Синара» , ДСК Автобан , Фортум и других;

, , , и других; 9 часов бизнес-нетворкинга.

Регистрируйтесь бесплатно на «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция», 24 ноября в Москве, ЦДП.