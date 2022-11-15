Omega.Future представила решения для цифрового развития на форуме «ИТ-Диалог 2022»

10-11 ноября на международном форуме «ИТ-Диалог 2022» российская IT-компания Omega.Future представила на стенде линейку современных инновационных разработок — 3D-принтер непрерывной печати RedFab, робототехнические комплексы OmegaMan и OmegaBot, анатомический атлас Systema, аналитическую платформу OmegaBI.

«ИТ-Диалог 2022» — одно из самых масштабных мероприятий отрасли, в этом году собравшее в петербургском Центральном музее связи им. А.С. Попова более 800 делегатов из числа ведущих руководителей и специалистов органов государственной власти и бизнеса в сфере информационных технологий. Ключевые темы, обсуждавшиеся на форуме — информационная безопасность, технологический суверенитет и цифровая трансформация регионов.

«Для достижения технологического суверенитета необходимо разрабатывать решения по цифровой трансформации, построению IT-инфраструктуры, сквозным цифровым технологиям, подготовке кадров для цифровой экономики. Omega.Future ведет работу по всем этим направлениям, разрабатывая и внедряя инновационные продукты в области цифровизации, бизнес-аналитики, робототехники, аддитивных технологий, виртуальной и дополненной реальности. Судя по реакции зарубежных гостей форума, я вижу, что наши решения интересны не только российскому, но и международному рынку», — отметил генеральный директор Omega.Future Ярослав Алейник.