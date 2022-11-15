Selectel привлек 3 млрд рублей через второй выпуск облигаций на Московской бирже

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, разместил второй выпуск корпоративных облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P и привлек 3 млрд руб. Полученные средства позволят компании завершить процесс консолидации всех площадок дата-центров и сформировать резерв для запланированных в 2023 г. инвестиций.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Срок обращения выпуска — три года, купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 15 ноября.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ и «Тинькофф», агентом размещения стал Газпромбанк.

«Второе размещение вызвало неожиданно высокий для нас спрос. Установленным ориентиром по ставке купона был уровень 12,2%–12,4%, но в ходе формирования книги заявок спрос значительно превысил ожидаемый размер выпуска, поэтому ставка была снижена до 11,5%. Даже после этого спрос все еще превышал предложение в 2,5 раза, — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Полученные результаты демонстрируют высокую привлекательность Selectel среди инвесторов и гарантируют выполнение намеченных задач по развитию бизнеса в 2023 г».

Предыдущий, дебютный выпуск облигаций объемом в 3 млрд руб. провайдер провел в феврале 2021 г. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых. Тогда Selectel также отмечал значительное превышение спроса над предложением — более чем в два раза.