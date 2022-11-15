SuperJob: среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат только треть объявлений

Аналитики SuperJob выяснили, насколько число вакансий для ИТ-специалистов с высшим образованием отличается от числа вакансий для соискателей без него, а также как сильно разнится зарплата в требованиях для сотрудника в таких случаях.

Как отмечают аналитики SuperJob, в ИТ уже давно наметился тренд: большинство работодателей не публикует требования к образованию в вакансиях для разработчиков. Например, среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат лишь 25-30%. Пожалуй, только госкорпорации и крупные компании с госучастием не спешат отказываться от этого требования. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Однако, чтобы построить карьеру в ИТ и вырасти до должности системного архитектора, руководителя ИТ-отдела, директора ИТ-департамента высшее образование по-прежнему — обязательное требование.

На позиции программиста PHP в 2022 г. доля соискателей с высшим образованием, в % от общего числа соискателей позиции составляет 75%, в 2021 г. этот показатель равнялся 76%, а в 2020 − 78%. На позиции программист Python эти значения долей по годам составляют 75%, 75% и 77% соответственно. У программистов C++ доля соискателей с высшим образованием, % от общего числа соискателей позиции в 2022 и 2021 гг. равняется 74%, а в 2020 г. – 75%. У программистов JavaScript − 82%, 82% и 80% соответственно; у специалистов по тестированию/ QA− 82%,82% и80% соответственно в три последние года.

В топ ИТ-вакансий ноября для специалистов с высшим образованием вошли предложения для PL/SQL разработчика (350 тыс. руб.) в Москве, Senior Java developer / Team Lead (от 250 тыс. руб.) в Санкт-Петербурге; программиста 1C:ERP (250 тыс. руб.) в Москве, программиста C++ (240 тыс. руб.) также в Москве и предложение для Java-разработчика (200 000 — 250 тыс. руб.) в Томске.

Топ же ИТ-вакансий по РОссии без предъявления требований к образованию составили предложения для разработчика iOS (от 350 000 руб.) в Москве, Senior Java-разработчика (350 тыс. руб.) в Москве, Product manager (от 300 тыс. руб.) также в столице, Specialist DevOps (300 тыс. руб.) в Москве и Java developer (250 тыс. руб. — 400 тыс. руб.) в Москве.

Среди соискателей в ИТ пока по-прежнему преобладают специалисты с высшим образованием. Мало того, есть четкая зависимость уровня зарплат программистов от «сложности», «престижности» вуза, который они закончили: самые высокие средние заработки в ИТ в 2022 г. — у выпускников МФТИ, МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им.Н.Э.Баумана, согласно последнему рейтингу технических вузов России 2022 от SuperJob.