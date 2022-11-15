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TalentTech расширил возможности ATS Potok

Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теперь данные доступны в формате единого интерактивного дашборда. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

Новая аналитика в ATS Potok дает возможность HR-специалистам формировать сводные отчеты на одном дашборде по основным метрикам:

- «Воронка подбора» отражает эффективность каналов привлечения кандидатов относительно процесса отбора: конверсию откликнувшихся и добавленных кандидатов.

- дашборд «Источники кандидатов» покажет, насколько эффективны каналы привлечения. На круговой диаграмме отображаются источники кандидатов по выбранным вакансиям, которые помогут определить эффективность каналов привлечения кандидатов.

- «Время на закрытие» - аналитика поможет оценить время, которое требуется на закрытие позиции. При выборе нескольких вакансий подсчитывается средний показатель по дням.

- «Причины отказа» — в систему уже заведено несколько стандартных причин отказа кандидатам, и также доступна возможность добавлять новые и актуальные для работодателя.

Отличительная черта новой аналитики в Potok в том, что все графики и отчеты, которые содержатся в системе интерактивны. У HR-специалиста есть возможность применять разные настройки дашбордов, отменять и возвращаться на необходимый этап.

Также HR-специалисту всегда доступна актуальная информация по воронке подбора. Если кандидат переведен на новый этап, он не будет учтен в аналитике прошлых этапов.

«Мы подключили новую продвинутую аналитику в виде единого дашборда, где совместили ключевые отчеты по процессу подбора. С новой аналитикой Potok HR-специалисты и бизнес получат всю необходимую информацию, чтобы сделать процесс рекрутмента более эффективным» — сказал Егор Землянов, руководитель продуктового направления «Подбор» разработчика HRTech-решений TalentTech.

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TalentTech – комплекс решений для управления персоналом и развития талантов. HR-инструменты TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю. Среди заказчиков TalentTech — «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», «Сибур», DNS и др.

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