Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема»

К компании «Пиклема», разработчику «цифровых советчиков» для промышленности, присоединилась команда ORI Team, она займется разработкой промышленных решений в области компьютерного зрения (Computer Vision).

ORI Team – команда экспертов в области компьютерного зрения из Ярославля, разрабатывающая решения на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта для промышленности. В числе собственных разработок ORI Team платформа видеоаналитики, инструменты для разметки и обучения моделей. Команда ORI Team имеет опыт по запуску нейросетей на edge-девайсах в тяжелых индустриальных условиях: горнодобывающей промышленности, металлургии, агротехе. Среди реализованных решений: детектирование дефектов и аномалий, определение гранулометрического состава на конвейерной ленте и в ковше экскаватора, определение нахождения в опасных зонах, решения для трубного производства (подсчет, дефекты, распознавание маркировок).

«Разработчики ORI Team усилят уже имеющуюся команду «Пиклемы» и позволят нам сфокусироваться на новых продуктах, основанных на компьютерном зрении и нейросетях. Теперь наши клиенты получат еще больше современных цифровых решений для повышения эффективности и безопасности горных работ», – сказал Михаил Макеев, управляющий директор компании «Пиклема».

«Пиклема» – разработчик «цифровых советчиков» для горнодобывающей промышленности, объединяет экспертов в области цифровой трансформации промышленности с более чем 15-летним опытом в разработке и внедрении ИТ-решений для горнодобывающей отрасли в России и за рубежом.

Решения компании «Пиклема» позволяют оптимизировать процессы горного производства и эксплуатации карьерного транспорта. Ключевые продукты компании позволяют сократить удельный расход топлива карьерных самосвалов, увеличить ходимость крупногабаритных шин.