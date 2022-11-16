CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема»

К компании «Пиклема», разработчику «цифровых советчиков» для промышленности, присоединилась команда ORI Team, она займется разработкой промышленных решений в области компьютерного зрения (Computer Vision).

ORI Team – команда экспертов в области компьютерного зрения из Ярославля, разрабатывающая решения на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта для промышленности. В числе собственных разработок ORI Team платформа видеоаналитики, инструменты для разметки и обучения моделей. Команда ORI Team имеет опыт по запуску нейросетей на edge-девайсах в тяжелых индустриальных условиях: горнодобывающей промышленности, металлургии, агротехе. Среди реализованных решений: детектирование дефектов и аномалий, определение гранулометрического состава на конвейерной ленте и в ковше экскаватора, определение нахождения в опасных зонах, решения для трубного производства (подсчет, дефекты, распознавание маркировок).

«Разработчики ORI Team усилят уже имеющуюся команду «Пиклемы» и позволят нам сфокусироваться на новых продуктах, основанных на компьютерном зрении и нейросетях. Теперь наши клиенты получат еще больше современных цифровых решений для повышения эффективности и безопасности горных работ», – сказал Михаил Макеев, управляющий директор компании «Пиклема».

«Пиклема» – разработчик «цифровых советчиков» для горнодобывающей промышленности, объединяет экспертов в области цифровой трансформации промышленности с более чем 15-летним опытом в разработке и внедрении ИТ-решений для горнодобывающей отрасли в России и за рубежом.

Решения компании «Пиклема» позволяют оптимизировать процессы горного производства и эксплуатации карьерного транспорта. Ключевые продукты компании позволяют сократить удельный расход топлива карьерных самосвалов, увеличить ходимость крупногабаритных шин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России катастрофа с кибербезопасностью. Почти все крупные компании – суперлегкая добыча для хакеров-дилетантов

Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе

Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры

Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

США атаковали российскую систему серых поставок санкционных чипов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Показать еще

Наука

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры
Показать еще