ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики

В Передовой инженерной школе (ПИШ) Томского политеха «Интеллектуальные энергетические системы» в 2023 г. откроется набор на пять магистерских программ, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и профильных направлений энергетики. Так, выпускники станут разработчиками цифровых двойников для энергетики, будут моделировать нефтегазовые месторождения, внедрять цифровые решения в процессы производства ядерного топлива. Прием документов начнется уже с 1 февраля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

«Энергетика в России стремительно автоматизируется и оцифровывается. Цифра здесь — это технологии, обеспечивающие надежность, эффективность и безопасность очень сложным процессам. Программы в нашей ПИШ собраны так, чтобы у выпускников были и глубокие цифровые компетенции, и профильные в определенной области энергетики. Во всех программах используется модульный подход, работа с проектами от индустрии. Например, программа «Интеллектуальные энергетические системы» построена таким образом, что первый год посвящен концентрированному изучению ИТ-дисциплин. Это позволит выпускникам проектировать цирковые двойники и другие интеллектуальнее системы цифровой энергетики. Во второй год студенты разойдутся по трекам специализации — атомная, электроэнергетика, нефтегаз. Здесь они будут реализовывать свои компетенции, работая над конкретными задачами от наших индустриальных партнеров», — сказал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев.

Студенты программы «Цифровая энергетика в нефтегазовой отрасли» будут изучать инструменты программирования и управления данными, а также эффективные способы эксплуатации тепло- и электрооборудования. По программе «Управление режимами электроэнергетических систем» будут готовить специалистов, работающих с цифровыми инструментами для устойчивого управления систем в электроэнергетике разного масштаба.

Выпускники программы «Изотопные технологии, фабрикация и переработка ядерного топлива» будут заниматься моделированием процессов при работе с ядерным топливом и промышленными отходами, разрабатывать новые методы расчетов для атомной энергетики и т. д.

Программа «Научный инжиниринг» для тех, кто будет моделировать нефтегазовые месторождения, разрабатывать алгоритмы, инструменты машинного обучения для процессов в нефтегазовой отрасли, внедрять профильное современное программное обеспечение.

Все магистерские программы ПИШ ТПУ двухгодичные.

«Помимо основных образовательных программ, мы запускаем программы ДПО. Сейчас их три. Две из них созданы для Сибирского химического комбината, где реализуется масштабный проект “Прорыв” по строительству реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. У них есть запрос на руководящий и операционный персонал, в первую очередь для модуля фабрикации-рефабрикации ядерного топлива. До конца этого года их специалисты пройдут обучение по двум программам — как раз по фабрикации топлива, а также по эксплуатации АЭС с реакторами на быстрых нейтронах», — сказал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев.

Аудитории и лаборатории ПИШ ТПУ разместят в учебном корпусе вуза №19, часть вычислительных мощностей будет находиться в Кибернетическом центре ТПУ. А в учебном корпусе №4 уже открылась Школа моделирования АО «ИТЦ» «ДЖЭТ» (дочернее предприятие госкорпорации «Росатом»). В ней студенты ПИШ будут учиться моделированию на российском ПО.

Кроме того, в учебном корпусе №10 будут созданы тематические научно-образовательные пространства и зоны коворкинга совместно с АО «ТВЭЛ» и АО «СХК» — для лекционных и практических занятий совместно с индустриальными партнерами.

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Федеральный проект «Передовые инженерные школы» (ПИШ) входит в 42 стратегические инициативы Правительства России. В Томском политехе создана ПИШ «Интеллектуальные энергетические системы». Создание ПИШ в ТПУ поддержали 18 российских высокотехнологичных компаний топливно-энергетического комплекса и сферы ИТ. Ключевые партнеры школы — это госкорпорация «Росатом» и ПАО «Газпром нефть».

ПИШ Томского политеха работает с кросс-отраслевыми технологиями и цифровыми решениями, которые могут быть внедрены в разных направлениях ТЭК — в атомной энергетике, классической электроэнергетике, нефтегазовой, угольной отраслях.

К 2030 г. в ПИШ будет реализовано 15 крупных проектов с высокотехнологическими компаниями-партнерами, созданы как минимум четыре спинофф-компаний ИТ-профиля. Объем финансирования, привлеченного передовой инженерной школой на исследования и разработки в интересах бизнеса, достигнет к 2030 г. 2,5 млрд руб.

В ПИШ будет четыре магистерские программы, первых студентов наберут осенью 2023 г., и целый пул программ переподготовки для действующих специалистов ТЭК.