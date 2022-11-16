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Работающие на удаленке спят дольше

Те, кто работает на удаленке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 10 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян спит от шести до восьми часов (64%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от четырех до шести часов, каждый седьмой (14%) — от восьми до 10. Более 10 часов спит 2% опрошенных. Менее четырех часов — 1 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет семь часов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический россиянин до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,1 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,9 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,8 против семи часов.

Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,2 против 6,8 часа соответственно. И это понятно: в хоум-офисе до рабочего места — рукой подать. Что еще любопытно: по сравнению с 2020 г. длительность отдыха дистанционных сотрудников увеличилась почти на четверть часа.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 775

Время проведения: 21 октября – 9 ноября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 10000 респондентов

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