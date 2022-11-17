Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами

Представители фонда «Сколково» подписали в Нью-Дели меморандумы о взаимопонимании с индийскими организациями Invest India, APEITA и ICIB, которые занимаются развитием и продвижением электроники, инноваций и технологических стартапов в Индии. Стороны договорились укреплять бизнес-сотрудничество и упрощать вывод российских высокотехнологичных продуктов на локальные рынки.

В церемонии подписания участвовали вице-президент Invest India Ааста Гровер, руководитель по международному сотрудничеству APEITA Кертана Джордж, президент Индийской палаты международного бизнеса (ICIB) Манприт Сингх, торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас, вице-президент по региональному и международному сотрудничеству «Сколково» Юрий Сапрыкин и представитель фонда в Республике Михаил Гусев.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково», сказал: «Индия – один из самых крупных финансовых и торговых хабов в мире, точка выхода на другие азиатские рынки. APEITA, ICIB и Invest India являются для нас важными партнерами по развитию международного технологического сообщества и бизнеса. Подписание соглашений – это значимое событие, которое позволит российским стартапам, участникам и партнерам Фонда эффективнее выстраивать деловые связи с Индией и продвигать на ее рынок свои решения».

Присутствие фонда в Республике позволит ускорить процесс выхода российских технологических компаний на индийский рынок, а также наладить связи с потенциальными клиентами и партнерами.

Михаил Гусев, представитель фонда «Сколково» в Индии, сказал: «Сотрудничество с Индией направлено на реализацию стратегии международного расширения фонда «Сколково». Я должен признать, что это первая делегация такого рода в Индии. Все, кто знаком с фондом, знают, что с момента создания он был площадкой для инноваций и формирования экосистемы, способствующей торговле и бизнесу, ведущим к экономическому развитию».

С Национальным агентством по продвижению и облегчению инвестиций Invest India «Сколково» начало сотрудничество еще в 2019 г. Это флагманская инициатива правительства Индии по взращиванию стартапов и внедрению инноваций. Новое соглашение продлевает действие меморандума о взаимопонимании, подписанного три года назад, и позволяет установить с организацией еще более плодотворное партнерство.

Ааста Гровер, вице-президент Invest India, отметила: «Стартапы не просто выводят инновации на рынок с помощью готовых продуктов и услуг, но и играют важную роль в создании рабочих мест. По величине экосистемы стартапов и количеству компаний-единорогов Индия занимает третье место в мире. Их росту способствуют инициативы по финансированию, консультации, доступ к рынкам и легкость ведения бизнеса в стране».