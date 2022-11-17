CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Сервис онлайн-кредитования CarMoney получил финансирование на 300 млн рублей

Финтех-сервис CarMoney привлек 300 млн руб. на финансирование текущей деятельности. Кредитная линия открыта в Экспобанке сроком на два года – до ноября 2024 г. – в целях реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

CarMoney вышел на рынок в 2016 г., предложив клиентам уникальную на тот момент бизнес-модель: онлайн-сервис по выдаче займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца. Компания работает в организационно-правовой форме МФО (микро-финансовая организация), но по условиям выдачи ссуд модель схожа с банковской. Специфика залогового кредитования позволяет предлагать клиентам ставки значительно более выгодные, чем по сегменту микрофинансирования в целом, на срок до четырех лет, при этом объем займа может доходить до 1 млн руб.

В CarMoney планируют в дальнейшем развивать сотрудничество с Экспобанком и в целом более активно использовать такой инструмент, как банковское финансирование на пополнение оборотного капитала. Финансирование текущей деятельности финтех-сервис осуществляет, в том числе, через розничные инвестиционные займы. Также в обращении на ММВБ находится четыре облигационных выпуска CarMoney на сумму более 1 млрд руб. Инвестиционный портфель CarMoney достиг 3 млрд руб, собственный капитал компании – 2 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен

ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях

Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще