CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

FINOPOLIS 2021/22: интервью Аркадия Лобаса телеканалу «ПроБизнес»

Перспективы развития российской ИТ-инфраструктуры и основные направления цифровизации финансового сектора – об этом в своем интервью телеканалу «ПроБизнес» рассказал генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас.

arkady_lobas.jpg

В интервью в рамках проведения форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, организованного Банком России, Аркадий осветил важную тему возможности импортозамещения прикладных и системных программных продуктов и сроков перехода на них в условиях текущей геополитической ситуации.

Приглашаем ознакомиться с полной версией репортажа по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzt87rwsBtg7YLWyECazH1ejig6hsEzVcРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу

Владельцы российского разработчика серверов и СХД ушли в тень

В России удвоилось число новых ИТ-компаний

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще