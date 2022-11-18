Сервис для застройщиков от PREDICT получил премию CNews AWARDS 2022 за лучший ИИ-проект года на рынке недвижимости

Сервис для застройщиков от PREDICT (проект VK) стал победителем премии CNews AWARDS 2022 в номинации «ИИ-проект года на рынке недвижимости». Члены жюри высоко оценили инновационное решение для девелоперов, которое работает на базе технологий машинного обучения и позволяет рассчитать оптимальную квартирографию жилых комплексов и рекомендуемые цены.

Церемония награждения прошла на ежегодной встрече «CNews Forum 2022: Информационные технологии завтра». В рамках мероприятия вручили 17 наград за лучшие российские продукты и проекты в сфере ИТ. Для победы в номинации «ИИ-проект года на рынке недвижимости» было важно соответствовать нескольким критериям: значимость проекта для отрасли и заказчика, повышение эффективности бизнеса и инновационность.

Алгоритмы ИИ-сервиса анализируют ключевые параметры для строительства и реализации жилых комплексов: накопленные данные о спросе и предложении на жилье в точке застройки, стоимость недвижимости в домах похожего класса, инфраструктуру района и другие характеристики. На основе полученной информации математическая модель предлагает оптимальные планировку жилого комплекса и стоимость квартир. Точность прогнозирования цен в среднем составляет 91%.

«VK активно инвестирует в технологии для бизнеса, чтобы помогать компаниям разного масштаба цифровизировать процессы. Решение для девелоперов — один из таких проектов. Высокоточная работа с массивами данных позволяет принимать объективные решения на основе миллионов событий. Сервис помогает застройщикам эффективно проектировать жилые комплексы или проверять уже готовые гипотезы экспертов», — комментирует Роман Стятюгин, руководитель аналитических сервисов PREDICT, VK.