CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Сервис для застройщиков от PREDICT получил премию CNews AWARDS 2022 за лучший ИИ-проект года на рынке недвижимости

Сервис для застройщиков от PREDICT (проект VK) стал победителем премии CNews AWARDS 2022 в номинации «ИИ-проект года на рынке недвижимости». Члены жюри высоко оценили инновационное решение для девелоперов, которое работает на базе технологий машинного обучения и позволяет рассчитать оптимальную квартирографию жилых комплексов и рекомендуемые цены.

Церемония награждения прошла на ежегодной встрече «CNews Forum 2022: Информационные технологии завтра». В рамках мероприятия вручили 17 наград за лучшие российские продукты и проекты в сфере ИТ. Для победы в номинации «ИИ-проект года на рынке недвижимости» было важно соответствовать нескольким критериям: значимость проекта для отрасли и заказчика, повышение эффективности бизнеса и инновационность.

Алгоритмы ИИ-сервиса анализируют ключевые параметры для строительства и реализации жилых комплексов: накопленные данные о спросе и предложении на жилье в точке застройки, стоимость недвижимости в домах похожего класса, инфраструктуру района и другие характеристики. На основе полученной информации математическая модель предлагает оптимальные планировку жилого комплекса и стоимость квартир. Точность прогнозирования цен в среднем составляет 91%.

«VK активно инвестирует в технологии для бизнеса, чтобы помогать компаниям разного масштаба цифровизировать процессы. Решение для девелоперов — один из таких проектов. Высокоточная работа с массивами данных позволяет принимать объективные решения на основе миллионов событий. Сервис помогает застройщикам эффективно проектировать жилые комплексы или проверять уже готовые гипотезы экспертов», — комментирует Роман Стятюгин, руководитель аналитических сервисов PREDICT, VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали

Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями

Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию

«Яндекс» скупил всю IKEA

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще