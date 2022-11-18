CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

«Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm, разработчик отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, объявили о старте совместной работы.

Сотрудничество позволит команде «Сиссофт» предложить рынку проверенное решение в области внедрения систем мониторинга, инвентаризации и корпоративных хранилищ данных.

«Сейчас многие российские компании нуждаются в качественных аналогах зарубежных продуктов для построения зонтичных систем мониторинга. Gelarm предлагает рынку целую линейку систем GIMS, которые легко интегрируются между собой и эффективно решают задачи бизнеса. Зрелый продукт в сочетании с высоким уровнем сервиса и технической поддержки будет полезен клиентам в условиях санкционных ограничений», — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию инфраструктурных решений «Сиссофт».

В состав Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) входит система для интеграции информационных систем между собой, система мониторинга сервисов организации и система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры.

«В состав комплексного решения GIMS входят три независимые, но бесшовно интегрируемые между собой системы: GIMS Automation, GIMS Monitoring и GIMS Inventory, которые позволяют полностью заместить ПО ушедших вендоров, — сказал Илья Ушанов, генеральный директор компании Gelarm. — Благодаря сотрудничеству с компанией “Сиссофт” мы рассчитываем повысить уровень конкуренции среди разработчиков в российском сегменте рынка и позволить компаниям перейти на новый уровень независимости от импортных продуктов».

Специалисты «Сиссофт» и команда Gelarm будут вместе проводить технические консультации как по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга и инвентаризации в целом, так и по конкретным продуктам в частности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу

Владельцы российского разработчика серверов и СХД ушли в тень

В России удвоилось число новых ИТ-компаний

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще