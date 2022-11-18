Заместитель президента банка ВТБ стал победителем CDO/CDTO Award 2022

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик стал победителем в номинации «CDO/CDTO года» премии CDO/CDTO Award 2022 в области цифровой трансформации организаций. Жюри премии отметило не только достижения ВТБ в области собственной цифровой трансформации, но и технологический вклад банка в развитие всей финансовой отрасли страны.

Стартовавшая под руководством Вадима Кулика цифровая трансформация ВТБ затронула все ключевые аспекты создания, внедрения и поддержки технологических решений в банке. В ее основу легли программно-проектное управление, новая модель ИТ-производства, а также единая ИТ-архитектура с четко регламентированными технологическими процессами. Open source-решения, микросервисный подход, использование российского ПО и технологических решений стали неотъемлемой частью изменений цифрового ландшафта банка.

В результате технологических изменений 12 млн активных пользователей ВТБ Онлайн ежемесячно совершают более 50 млн платежей и переводов в банковском приложении. Более 1 млн пользователей задействуют в своей работе интернет-банк ВТБ Бизнес. 19 тыс. клиентов крупного бизнеса используют платформу дистанционного обслуживания ДБО 2.0, совершая больше 1 млн операций в месяц. Принципиально новая система ВТБ Pro помогает 12 тыс. сотрудников розничной сети ВТБ в 1,3 тыс. точек продаж решать задачи 410 тыс. клиентов в неделю.

Новый процесс ИТ-производства позволяет поддерживать высокий темп внедрений и гибко реагировать на запросы клиентов. ВТБ удается внедрять более 100 изменений в день по всем банковским продуктам без влияния на клиентский опыт, сохраняя при этом доступность банковских сервисов на уровне 99,99% а режиме 24/7.

ВТБ первым на российском рынке создал полностью омниканальную платформу на микросервисной cloud-native-архитектуре. На платформе уже построено 167 технологических решений, которые полностью закрывают все продукты, сервисы и услуги банка во всех каналах и для всех типов клиентов. Платформа внесена в Единый реестр российского программного обеспечения, что позволяет банку сделать ее доступной для других участников российского технологического рынка.

Работа по отказу от устаревшей инфраструктуры и переход на целевую конфигурацию ЦОД — это основа, позволяющая ВТБ реализовать стратегические цели банка, среди которых — доступность банковских сервисов на уровне 99,99% и возможность получать онлайн 100% финансовых услуг ВТБ. На сегодняшний день уже построена единая сеть передачи данных, практически завершена миграция информационных систем в целевую конфигурацию ЦОД, создан облачный портал самообслуживания.

«Дальнейшая стратегия ВТБ в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. Мы стремимся к тому, чтобы: 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонент критической инфраструктуры были на отечественных решениях», — рассказал Вадим Кулик.■