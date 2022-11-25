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Дмитрий Чернышенко: Опорный образовательный центр Университета Иннополис переориентируют под задачи импортозамещения

В рамках рабочей поездки в Татарстан заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко принял участие в форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days 2022 (DID 2022). Мероприятие проходит в Иннополисе 24-26 ноября 2022 г.

Вице-премьер совместно с главой РТ Рустамом Миннихановым выступили на пленарном заседании «Интеграция образования, науки и индустрии: импульс для развития кадрового и научно-исследовательского потенциала России».

Дмитрий Чернышенко отметил, что на данный момент России необходимы высококвалифицированные специалисты с цифровыми навыками для проведения эффективного импортозамещения. Правительство уже запустило работу по консолидации заказчиков научных продуктов. По поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина создано 43 центра компетенций по импортозамещению, объединяющие более 300 компаний-лидеров рынка. Правительством утверждены 216 проектов, для создания, развития и использования которых потребуется более 200 тыс. новых специалистов.

«“Единым окном” образования и трансфера технологий индустриальных центров станет Опорный образовательный центр, действующий на базе Университета Иннополис. С начала работы в нем завершили обучение и получили удостоверения более 34 тыс. преподавателей и методистов учреждений высшего и среднего профессионального образования. Сейчас мы “пересобираем” Центр для реализации задач по импортозамещению. Первостепенной задачей станет обучение сотрудников на местах, которое позволит обеспечить беспрепятственный переход отраслей с зарубежного программного обеспечения на российское. Будут актуализированы образовательные программы, созданы инструменты оценки компетенций работников и матрицы их профессионального развития», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«Одна из ключевых тем форума - цифровая трансформация России. Татарстан как лидер по уровню цифровой трансформации готов делиться своим опытом. При этом подготовка квалифицированных кадров для отрасли невозможна без учeта потребностей компаний. Начало такому подходу положил федеральный проект “Кадры для цифровой экономики”, и сейчас мы можем говорить о том, что государственные программы поддержки вносят большой вклад в развитие кадрового потенциала страны», - сказал Рустам Минниханов.

Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов также осмотрели выставочную экспозицию форума. Они посетили стенды Исследовательского центра по искусственному интеллекту Университета Иннополис, отраслевых рабочих групп, синхронизированных по направлениям ИЦК и ЦКР, а также ООО «АйСиЭл Техно», которые занимаются производством вычислительной техники: ноутбуков, планшетов и т. д.

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