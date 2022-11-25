Исследование QIWI: половина старшеклассников знакомы с гендерными стереотипами об ИТ сфере

QIWI, провайдер платежных и финансовых сервисов, изучила отношение школьников к гендерным стереотипам, связанным с ИТ-профессиями. В онлайн-опросе приняли участие более 1000 учащихся 9-11 классов в городах России с населением более 100 тыс. человек.

Половина опрошенных (50%) заявили, что слышали мнение, что ИТ — это не женская профессия. Чаще всего школьники слышали такое утверждение от друзей и знакомых (20%), из СМИ и интернета (17%), а также от учителей (11%). А 26% отметили, что сталкиваются с таким мнением довольно часто. Об этом CNews сообщили представители QIWI.

При этом родители демонстрируют наименьшую склонность распространять такой стереотип. Большинство родителей поддерживает стремление своих детей в дальнейшем профессионально развиваться в сфере ИТ, и девочек — даже немного чаще. Мальчики, интересующиеся ИТ, получают от родителей одобрение своего выбора в 82% случаев. В то время как родители девочек, принявших такое решение, положительно оценивают его в 90% случаев.

Сами школьники не склонны считать ИТ исключительно мужской сферой. Четверть (25%) опрошенных утверждают, что ИТ — одна из самых продвинутых областей с точки зрения гендерного равноправия. И лишь 12% школьников согласны с мнением, что ИТ — не женская сфера: 8% среди девочек и вдвое больше (16%) среди мальчиков.

Учащиеся также поделились мнением о том, какие инициативы следует реализовывать, чтобы больше женщин шли в ИТ. Самым предпочтительным инструментом стали рекламные или информационные кампании по развенчанию мифов о женщинах в ИТ — их выбрали 33% опрошенных. Также треть (30%) заявили, что сами ИТ-компании должны популяризировать ИТ среди женщин.

«С каждым годом количество женщин в ИТ-компаниях растет. Женщины создают новые технологические решения, тестируют продукты, создают пользовательские интерфейсы. И успешно руководят ИТ-командами. Однако в обществе все еще бытует стереотип о том, что ИТ — это "мужская" сфера. Мы как ИТ-компания ставим перед собой задачу развенчать этот миф и поддержать девушек, которые чувствуют в себе желание развиваться в ИТ. На сегодняшний день в QIWI доля женщин — 55%, и мы приветствуем новых кандидаток, в том числе совсем юных. Студенток старших курсов мы приглашаем в наши стажерские программы, а девушкам совсем без технического бэкграунда предлагаем познакомиться с миром ИТ через наш проект СОФТ», — сказала Мария Шевченко, заместитель генерального директора группы QIWI.

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QIWI — провайдер передовых платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг QIWI для В2В- и В2С-клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов.